DeMar DeRozan a fait son retour cette nuit : 38 points et la win des Bulls face aux Lakers, DMDR va bien merci pour lui

Après six matchs loupés, dont deux reportés d’ailleurs, DeMar DeRozan faisait cette nuit son retour avec les Bulls, dans un roster seulement amputé de Zach LaVine et en sortie de période difficile au niveau des rotations (blessures, COVID, toussa). Deux défaites à Cleveland et Miami étaient logiquement venues jeter un froid sur le très bon début de saison des hommes de Billy Donovan mais que les fans de Chi-Town se rassurent, le patron est de retour et avec lui le probable retour en forme des Taureaux.

Reprendre du service face aux Lakers d’un LeBron James qui préchauffe en plein mois de décembre ? On a connu plus tranquille comme scénario… mais plus c’est dur plus ça passe, et plus c’est dur plus DeMar DeRozan y arrive. Cette nuit ? Celui qui candidate clairement à un Top 5 MVP cette saison a repris les travaux là où il les avait laissé, à savoir au chapitre démolition, et le pauvre King californien n’a pu que constater les dégâts. Un début de match tranquille avec trois paniers rapides puis plus un seul avant la mi-temps (uniquement du goodies aux lancers), quatros petitos puntos au troisième quart, et quand le match a commencé à s’emballer notre amigo à la peau abîmée a fait ce qu’il sait faire de mieux : piétiner le money time avec classe. Les matheux nous auront devancé puisque ce sont donc VINGT points que DeMar collera finalement aux Lakers dans le seul quatrième quart devant un public tout heureux de faire réentendre ses sabots, leur ailier parachevant son œuvre en entrant à cinq minutes de la fin du match pour répondre à un LeBron James qui avait lui aussi très envie de gagner ce match.

38 points à 11/24 au tir et 16/17 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes et 1 steal en 34 minutes

DeMar DeRozan vs LeBron James, un duel qui sera également l’un des derniers du match avec un énorme tir de l’ancien Raptor et Spur sur la tête du Roi à une minute du dernier buzzer pour faire passer les Bulls devant. Les Lakers ne marqueront plus, DeMar rajoutera deux lancers avant que Carmelo Anthony et Wayne Ellington ne ratent les dernières chances de Los Angeles et que Lonzo Ball ne paraphe le tout. Victoire de 5 points au final, une deuxième place conservée fièrement à l’Est, et le côté rassurant de se dire qu’avec pareil leader il ne peut pas vous arriver grand chose. Le bonus track en plus des 38 pions et de la clutchitude ? Ce sentiment de lévitation permanente qui continue de faire de Dème l’un des joueurs les plus élégants de la Ligue à regarder, juste ses pieds tiens, petit ballet terrien incessant à vous rendre jaloux Jean-Marc Généreux, à vous rendre généreux les jaloux même si ça ne veut rien dire.

DeMar DeRozan is back et c’est une mauvaise nouvelle pour la Conférence Est. Next step ? Une place de starter au All-Star Game, sécuriser le sac des Bulls en vue des Playoffs et pourquoi pas éradiquer le COVID, le boug est tellement facile qu’on se dit que sur un malentendu ça pourrait marcher.