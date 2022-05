Respectivement premier et deuxièmes de l’Est en saison régulière, le Heat et les Celtics se retrouvent actuellement à 2-2 dans leur série de Finales de Conférence. Mais malgré cette égalité parfaite, on ne peut pas dire que les matchs aient été remplis de suspense jusqu’ici. Alors please, Floridiens comme Bostoniens, faites en sorte de nous proposer un gros Game 5 cette nuit !

Les blowouts sont un peu devenus la norme au fur et à mesure qu’on avance dans ces Playoffs 2022. C’est le cas à l’Est comme à l’Ouest d’ailleurs. Chaque nuit ou presque, on a du +20 et on est à deux doigts de s’endormir. Dans cette série entre Miami et Boston, on a d’abord eu le Heat qui menait de vingt points dans le quatrième quart-temps du Game 1 après un énorme troisième. Dans le Game 2 ? Victoire des Celtics 127-102. La troisième manche a quant à elle été marquée par un gros (mais insuffisant) come-back de Boston, néanmoins le score après les douze premières minutes était de… 39-18 pour la bande à Erik Spoelstra. Et enfin, le Game 4 nous a offert un départ absolument catastrophique de la part du Heat, qui n’a jamais réussi à s’en remettre puisque Jimmy Butler et ses copains ont fini par s’incliner 102-82. Donc voilà, on ne va pas se mentir, on reste un peu sur notre faim pour l’instant alors que cette série entre deux des meilleures défenses et collectifs NBA était censée nous tenir en haleine de bout en bout. La bonne nouvelle dans tout ça, c’est qu’on est tout de même à 2-2 avec un Game 5 hyper important qui se profile cette nuit à 2h30 du matin du côté de South Beach. Un cinquième match en finale de conf’ alors que les deux équipes sont à égalité ? Voilà typiquement le genre de scénario qui nous fait kiffer les Playoffs NBA.

Forcément, plus on avance dans la série, plus chaque possession va compter. Miami comme Boston ne possèdent plus qu’un joker et il serait très malin de décrocher la victoire cette nuit pour éviter de se retrouver dos au mur lors du Game 6 au TD Garden. Cet énorme enjeu associé à la nécessité pour le Heat de réagir et la capacité des Celtics de réaliser de très gros runs nous donnent beaucoup d’espoir concernant les chances d’assister à un gros spectacle cette nuit, ce qui n’est pas arrivé depuis un bon moment sur cette campagne de Playoffs. Pour cela, ce serait top de voir les deux équipes au complet, ce qui n’est pas gagné pour l’instant. On sait que côté Miami, certains ont des petits bobos assez relous, comme Jimmy Butler et P.J. Tucker (genou), Kyle Lowry (ischio) ou encore Tyler Herro (aine, forfait lors du Game 4). On s’attend à ce que tous ces gars-là soient en tenue, mais reste à voir ce qu’ils proposeront sur le parquet. Côté Celtics, l’incertitude règne autour de Robert Williams III et Marcus Smart. Le premier a le genou qui continue de siffler un peu tandis que le second s’est fait la cheville lors du Game 3 à Boston. D’après les dernières infos communiquées par la bande à Ime Udoka, les deux joueurs vont se tester lors de l’échauffement pour ensuite prendre une décision par rapport à leur disponibilité. Affaire à suivre donc, surtout que ça pourrait avoir un impact direct sur le déroulement de match.

Heat – Celtics, Game 5 des Finales de Conférence Est, 2h30 du matin. Le décor est planté, on espère désormais avoir un pur match de basket qui se décide dans les dernières minutes et pas dans le premier quart-temps. C’est quand même pas trop demandé, si ?