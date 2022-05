Les finales de Conférence, décollage prévu ce soir ! On commence avec l’Est, et une confrontation qui envoie du pâté : Heat versus Celtics. Les Jay Brothers contre Jimmy Butler, et une belle armée de lieutenants derrière chaque leader de troupe. Vous avez compris, ça sent la série de pur basket… Et il faut qu’on en parle. L’Apéro TrashTalk spécial finale de l’Est, c’est parti !

Pour décrire cette série, on pourrait parler de deux forteresses difficilement prenables, chacune étant hissée sur une montagne. En plus, ces deux forteresses sont très précises quand il s’agit de détruire l’adversaire. Pour ceux qui n’ont pas capté la métaphore, on parle bien évidemment des deux défenses qui s’opposent à compter de ce soir. Les deux meilleures des Playoffs ? Sans doute que oui, mais n’enterrez pas la Conf’ Ouest trop vite. En attaque, c’est aussi un beau feu d’artifice qui est prévu. Jimmy Butler et ses shoots d’une fluidité impressionnante, Jayson Tatum et sa capacité à dégoûter n’importe quel opposant. Jaylen Brown est aussi là, attention quand le bonhomme prend feu. On peut dire la même chose de Tyler Herro… et ce n’est qu’une petite partie des armes présentes lors de cette série. Quoi de mieux donc qu’un petit Apéro dans les poufs pour se faire la preview de tout ça en long et en large ? On vous file toutes les clés de la confrontation à la sauce TrashTalk , il n’y a plus qu’à cliquer !

