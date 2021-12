Le record de Stephen Curry vu par Twitter : un record battu, prochainement pulvérisé, mais surtout unanimement salué

Ça y est, il fallait bien que ça arrive un jour : Stephen Curry est le nouveau recordman du nombre de paniers à 3-points inscrits dans l’histoire de la NBA, surpassant les 2 973 inscrits par Ray Allen en 1 300 matchs. Pour rappel, il n’a fallu que 789 rencontres pour plier le game et s’emparer du trône, le tout au Madison Square Garden, antre de l’équipe par laquelle il voulait être drafté à la base. Et c’est pas fini comme on dit chez SFR ! Le Chef va assurément balancer d’autres dingueries, et ça, ses pairs le savent bien.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

Just landed in Dallas to see @StephenCurry30 broke the record and to make it even doper he did it in the GARDEN!! WOW CONGRATS BROTHER!! INCREDIBLE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) December 15, 2021

« Je viens juste d’atterrir à Dallas pour voir Steph Curry casser ce record. Et pour rendre ça encore plus fou, il l’a fait au Garden ! Félicitations mon frère, c’est incroyable ! »

This is crazy man.. literally a GAME CHANGER! Wow!!! Congrats @StephenCurry30 — Trae Young (@TheTraeYoung) December 15, 2021

« C’est complètement fou. Il a littéralement changé le jeu ! Félicitations ! »

This mans shooting changed the NBA forever @StephenCurry30 🔥👏🏾 — JJJ (@jarenjacksonjr) December 15, 2021

« La qualité de shoot de ce gars a changé la NBA pour toujours ! Bravo Steph ! »

« Pour l’histoire ! Bravo Steph Curry ! »

Congratulations to Steph Curry for making history and setting the new NBA All-Time 3-point record tonight!! Thank you @StephenCurry30 for revolutionizing the game of basketball forever! 🙏🏾 It was great to see his parents Dell and Sonya there supporting him! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 15, 2021

« Félicitations à Stephen Curry pour avoir écrit l’histoire et établi le nouveau record du nombre de 3-points inscrits en NBA ! Merci d’avoir révolutionné le basket pour toujours. C’était top de voir ses parents Dell et Sonya pour l’encourager. »

bang! the official 3 god! @StephenCurry30 — Seth Curry (@sdotcurry) December 15, 2021

« Bang ! Le nouveau Dieu officiel du tir à 3 points. »

Real question is, how many three will he end up with? 🤔 — Terrence Ross (@TerrenceRoss) December 15, 2021

« La vraie question, c’est de savoir à combien il va finir. »

2974 and counting. Woke up this morning and wanted to show respect and admiration to the greatest shooter of all time @StephenCurry30!!! And not even close to finished!!! — Kevin Love (@kevinlove) December 15, 2021

« 2974 et ça va continuer. Je me suis réveillé ce matin en voulant montrer du respect et de l’admiration au meilleur shooteur de l’histoire : Steph Curry. Et ce n’est pas fini encore. »

2974…more on the way. Congrats to the God @StephenCurry30 — Kevin Durant (@KDTrey5) December 15, 2021

« 2974 et d’autres vont venir. Bravo au Dieu du shoot Steph Curry. »

Greatest shooter of all time 🐐 @StephenCurry30 congrats bro!!!!! — Harrison Barnes (@hbarnes) December 15, 2021

« Le meilleur shooteur de l’histoire ! Bravo mon frère. »

Congrats @StephenCurry30 living legend 🙌🏽🙌🏽 — Miles Bridges (@MilesBridges) December 15, 2021

« Félicitations à Steph la légende vivante. »

« Grandeur ! »

« La folie ! Bravo Steph ! »

« Record cassé.

Histoire écrite.

Jeu changé. Pour toujours. »

« Légendaire. »

« Iconique. »

the MOMENT Steph made history pic.twitter.com/ZT9KxBSHmI — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

« Ce moment où Steph a écrit l’histoire. »

« C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé. »

« Stephen Curry, le roi incontesté du tir à 3-points en NBA ! Pour l’histoire ! »

Il n’osait pas encore franchir le pas sans ce record en poche, il peut désormais mettre les deux pieds dans le plat. Stephen Curry est bel et bien le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA. Et pour ça, il a reçu les louanges des plus grands de ce sport, de son frère, forcément, mais aussi de ceux qu’il a pu inspirer au cours de sa carrière (même pas encore finie). Attendez un peu qu’il aille casser la barre des 4 000 en carrière pour voir.