La liste de Noël de la Conférence Ouest : quels cadeaux demander cette année ? Apéro TrashTalk

Nous sommes le 15 décembre et les fêtes de fin d’année, c’est pour bientôt. L’occasion parfaite de faire sa liste au Père Noël, ça tombe bien c’est exactement ce qu’on a fait chez TrashTalk, à la sauce NBA bien évidemment. Et après la Conférence Est ce midi, place à l’Ouest ce soir !

Le concept est le même que pour les copains de l’Est. Une liste de Noël, des vœux, tout ça en se basant évidemment sur les résultats des premières semaines de la saison NBA 2021-22. Une bague pour les Suns ? Un plan régime pour Doncic ? Un kiné à Denver ? Du pinard pour Popovich ? Une tablette pour Vogel ? Voilà quelques-unes de nos idées mais cette liste n’est évidemment pas exhaustive, bien au contraire. Du coup, on vous laisse la compléter bien comme il faut. Que ce soit pour une franchise ou un joueur, laissez juste parler votre imagination. Noël c’est bientôt, alors profitez-en !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.