La liste de Noël de la Conférence Est : quels cadeaux demander cette année ? Apéro TrashTalk

Nous sommes le 15 décembre et les fêtes de fin d’année, c’est pour bientôt. L’occasion parfaite de faire sa liste au Père Noël, ça tombe bien c’est exactement ce qu’on a fait chez TrashTalk, à la sauce NBA bien évidemment.

« Cher Père Noël, j’aimerais… », voilà la phrase-clé de cet Apéro spécial liste de Noël, et spécial Conférence Est aussi. Parce que oui, pendant plus d’une demi-heure, nous avons exprimé nos vœux pour celles et ceux qui sont le plus dans le besoin dans l’Est des States. Un test PCR pour Kyrie ? Un trade pour Ben Simmons ? Un nouveau coach à Detroit ? Des masques pour Chicago ? Un shoot pour Okoro ? Voilà le genre de délire dans lequel on s’est lancés à une dizaine de jours du Christmas Day. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et on vous laisse la compléter avec vos propres idées. Noël c’est bientôt, alors profitez-en !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.