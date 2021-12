Gregg Popovich devrait être le prochain à battre un record all-time : plus grand nombre de wins pour un coach, encore 16 et c’est réglé

Gregg Popovich et Doc Rivers sont les deux seuls entraîneurs actifs parmi les 10 coachs avec le plus de victoires all-time. Et cette saison, Pop (1 320 victoires) a une chance de se hisser au sommet de ce classement en dépassant Don Nelson (1 335 victoires). Plus que 16 victoires de plus pour les Spurs avant de voir Pop prendre la première place !

Gregg Popovich a commencé cette année avec 1 310 victoires. 10 victoires plus tard, il est à 13 succès de dépasser Lenny Wilkins (numéro 2) et 16 de battre le record all-time de victoires pour un coach en saison régulière, le tout avec un pourcentage ahurissant de 66,4% de win. Lorsque les Spurs (10-16) remporteront leur 26e victoire de la saison, Pop sera donc au top et intouchable sur la planète des winners. En effet, parmi les entraîneurs encore actifs, le plus proche du quintuple champion NBA est Doc Rivers avec 1 007 victoires, ce qui n’est toujours pas assez pour rattraper Pop à moins d’une longévité au-delà de celle du coach des Spurs.

Du coup, on en parlait hier soir en live. Prochain record all-time dans le viseur : Gregg Popovich et les victoires de saison régulière NBA en tant qu'entraîneur ! 🙌 Pop est à 16 wins de dépasser Don Nelson. Déjà 10 victoires en 26 matchs cette saison ! 🤩 pic.twitter.com/6KitXf8PgW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2021

En devenant le 18e entraîneur des Spurs lors de la saison 1996-97, Gregg Popovich compte désormais plus de victoires en saison régulière que tous ses prédécesseurs réunis : San Antonio a remporté 1 320 matchs avec Pop, contre 1 295 sans lui. Le coach le mieux payé de NBA n’en reste pas là dans les chiffres impressionnants. En effet, Pop a remporté plus de matchs au cours de la saison régulière que des franchises NBA entières, comme Orlando (1 217), Toronto (995), Minnesota (1 015), Memphis (881), la Nouvelle-Orléans (Pelicans, 712) et Charlotte (Hornets, 1 098), cette dernière arrivant huit ans avant que Gregg Popovich ne reprenne le poste d’entraîneur des Spurs. En plus d’avoir remporté plus d’un millier de victoires, Pop a également guidé les Spurs vers 22 apparitions consécutives en Playoffs (record NBA), série qui a pris fin en 2020 (vraiment chelou cette année). Gregg Popovich a passé toute sa carrière de head coach NBA à San Antonio, et elle a duré un quart de siècle. Sa longévité et sa culture de la gagne lui ont véritablement permis de marquer l’histoire des Spurs et de la NBA.

Le triple COY et quintuple champion NBA a connu son plus beau règne entre 2003 à 2014, autour de la génération composée de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. À 72 ans, personne en dehors de Pop lui-même ne sait combien de temps il continuera à entraîner, mais il n’a pas l’air d’avoir perdu la main et devrait donc dépasser les 1 335 victoires cette saison. Nous compterons les victoires jusqu’à ce qu’il soit couronné entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA.

Source stats : StatMuse