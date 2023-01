Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Allez, c’est l’heure de causer des Cavaliers !

LES CAVALIERS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Cinquièmes à l’Est, avec une équipe formidablement bien organisée autour du trio Donovan Mitchell – Darius Garland – Evan Mobley, tout va bien dans l’Ohio. À la lutte pour le podium de la conférence, les Cavaliers ne devraient pas chercher à bouger trop de cases cette hiver. En même temps, pourquoi casser quelque chose qui marche hein.

On devrait cependant entendre parler de Cleveland d’ici deux semaines. Si le cinq majeur composé des trois zozos cités au dessus et de Jarrett Allen fonctionne bien, le poste d’ailier est lui clairement le point faible de la rotation de JB Bickerstaff. Le technicien a essayé pas mal de combinaisons : Isaac Okoro, Lamar Stevens, Dean Wade et Cedi Osman, sans qu’aucun des joueurs cités n’arrive à tenir le job sérieusement sur la durée.

Une faiblesse dans l’aile à laquelle il faut remédier. Quatre bons joueurs c’est bien, mais cinq c’est mieux pour éviter de se faire rafaler en Playoffs. Dans le même temps, la situation contractuelle de Caris LeVert favorise un départ. Vous nous voyez venir, on en connaît un qui ferait bien de faire estimer sa maison au cas où.

Le cousin éloigné de Shrek est vu comme le gros joueur qui pourrait bouger de Cleveland cet hiver, malgré peu de bruits de couloirs actuellement. En même temps, les apports du garçon sont ses plus faibles en carrière depuis la saison 2017-18. Sa situation contractuelle est un également un argument solide en faveur d’un transfert : il touche 18 millions cette année, la dernière de son contrat. Tout aussi moyen qu’il puisse être en matière de forme, Caris LeVert reste Caris LeVert. Un joueur qui peut apporter et qui surtout, ne se laisse pas échanger contre du vent.

Deuxième option ? Celle de Lamar Stevens. Isaac Okoro ne devrait pas bouger, Dean Wade est de retour de blessure, ce qui fait deux bonhommes devant Lamar dans la rotation. Laisser ronfler le garçon au fond du banc ? Très peu pour Cleveland, qui pourrait lui trouver une porte de sortie d’ici deux semaines.

LE(S) JOUEUR(S) DES CAVALIERS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Deux noms reviennent donc, avec pour objectif de trouver un nouveau foyer qui saura également contenter Cleveland en envoyant une contrepartie utile au jeu des Cavs.

Caris LeVert : moyenne de 12,8 points, 4 rebonds, 3,7 passes à 41,8% au tir en 2022-23, avec une dernière année de contrat à 18 patates.

: moyenne de 12,8 points, 4 rebonds, 3,7 passes à 41,8% au tir en 2022-23, avec une dernière année de contrat à 18 patates. Lamar Stevens : 5,7 points, 3,5 rebonds à 44,1% au tir, le tout pour 1,7 millions de dineros cette saison et une année non garantie la saison prochaine, royal pour ceux qui veulent tester le garçon à prix mini.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES CAVALIERS

Un gars qui sait bien jouer au basket et qui lève la main quand on lui demande s’il est ailier. Tiens, ça sonne très bien Malik Beasley ça. Ça ressemble pas mal au descriptif de Tim Hardaway Jr et Bojan Bogdanovic aussi. Vous aurez capté, les Cavaliers zieutent pas mal de monde pour combler leur trou au poste 3.

Les pistes les plus sérieuses ? Bojan Bogdanovic, pour commencer. Les Pistons n’ont pas grand intérêt à faire venir un bon joueur de basket, alors il faudra sûrement lâcher du choix de Draft. Les Cavaliers ont leur choix 2024, mais il ne sera pas spécialement intéressant si l’équipe remplit ses objectifs en Playoffs. Dommage, tous les autres jusqu’en 2028 sont partis à Utah contre Donovan Mitchell. Côté Mavericks, le contrat de Tim Hardaway Jr est sans doute trop élevé pour imaginer un transfert et il ne reste plus que Malik Beasley.

Marc Stein indiquait la semaine dernière que les Cavs envisageaient un scénario à trois équipes, qui enverrait Caris LeVert à Atlanta, John Collins à Utah et Malik Beasley à Cleveland. Tout le monde il est content sur le papier, mais il faut désormais convaincre chaque partie d’accepter l’échange. Utah ne fera sans doute pas venir John Collins sans un pick de draft dans sa valise, et cela devrait créer des débats intenses.

