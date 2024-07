À quelques jours de l’entrée en lice de la Belgique dans le tournoi de basket féminin, la fédération a annoncé le forfait de Julie Allemand pour l’intégralité des Jeux Olympiques de Paris. Plus tôt dans la journée, l’Australienne Rebecca Allen a elle aussi dû céder sa place à cause d’une blessure.

Que c’est cruel.

De retour d’une blessure à la cheville il y a peu, Julie Allemand est l’une des pièces maîtresses des Belgians Cats. Meilleure passeuse de l’Eurobasket 2023 (8,7 caviars par match) et sacrée championne avec ses coéquipières il y a à peine un an, la meneuse ne pourra pas disputer le tournoi olympique. La Belgique a annoncé son forfait sur les réseaux sociaux en fin d’après-midi. C’est la jeune Nastja Claessens, tout juste 19 ans, qui assure son remplacement dans le groupe.

En duo avec Julie Vanloo, elle formait unes des lignes arrières les plus talentueuses de la compétition. Si l’ambition de médaille olympique reste inchangée pour la Belgique, la tâche sera plus ardue. Dans un groupe B relevé avec l’Allemagne, le Japon et surtout les États-Unis, les Cats auront fort à faire. Avec une perte handicapante dans la création extérieure, la fardeau porté par l’incontournable Emma Meesseman sera probablement bien plus important.

Unlucky injury for our point god.

💔

Plus tôt dans la journée, c’est l’Australie qui a subi une mauvaise nouvelle à cause d’une blessure. La shooteuse Rebecca Allen a elle aussi déclaré forfait quelques jours avant le début des hostilités à cause d’une blessure aux ischios-jambiers. Si l’effectif des Opals est l’un des plus profonds, une perte sur leurs lignes extérieures reste un coup dur. Les besoins en shoot et à la création seront cruciaux et nécessaires pour des joueuses comme Sami Whitcomb ou les jeunes Jade Melbourne et Isobel Borlasse.

Shattered 💔

