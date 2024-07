JO Paris 2024 : le guide complet des quatre tournois de basket !

Très pratique pendant toute la durée des Jeux Olympiques 2024 qui se déroulent à Paris du 26 juillet au 11 août prochain ce guide vous accompagnera durant toute la prochaine quinzaine et tentera de répondre à l’intégralité vos questions. Quand est-ce qu’on joue, contre qui et sur quelle chaîne ? La France va-t-elle à nouveau battre Team USA pour prendre sa revanche après les JO de Tokyo en 2021 ?

Les infos générales des tournois de 5×5

Dates : 27 juillet au 11 août

: 27 juillet au 11 août Lieux : Lille – Stade Pierre Mauroy (phase de poules) puis Paris – Accor Arena (phase finale)

: Lille – Stade Pierre Mauroy (phase de poules) puis Paris – Accor Arena (phase finale) Diffusion : France Télévisions et Eurosport

Tournoi olympique masculin

Une compétition inédite. Les États-Unis en grands favoris, et dans leur sillage… une multitude d’outsiders capables de prétendre au succès final. Oui, le plateau est sans doute le plus relevé de l’histoire des Jeux Olympiques. Canada, France, Allemagne, Serbie, Grèce… Personne n’est certain à 100% de l’issue. Et c’est ce qui va rendre cette quinzaine basket absolument magique. Allez, par ici tous les détails techniques !

Toutes les équipes du plateau

Tiens, mais y’a qui dans l’Équipe de France masculine ?

Les groupes de la première phase de compétition

Le planning qui va bien

27 juillet

11h : Australie – Espagne

13h30 : Allemagne – Japon

17h15 : France – Brésil

21h : Grèce – Canada

28 juillet

11h : Soudan du Sud – Porto Rico

17h15 : Serbie – Etats-Unis

30 juillet

11h : Espagne – Grèce

13h30 : Canada – Australie

17h15 : Japon – France

21h : Brésil – Allemagne

31 juillet

17h15 : Porto Rico – Serbie

21h : Etats-Unis – Soudan du Sud

2 août

11h : Japon – Brésil

13h30 : Australie – Grèce

17h15 : Canada – Espagne

21h : France – Allemagne

3 août

17h15 : Porto Rico – Etats-Unis

21h : Serbie – Soudan du Sud

6 août

11h : Quart de finale 1

14h30 : Quart de finale 2

18h : Quart de finale 3

21h30 : Quart de finale 4

8 août

17h30 : Demi-finale 1

21h : Demi-finale 2

10 août

11h : Match pour la troisième place

21h30 : Finale

Tournoi olympique féminin

Chez les dames, l’Équipe de France reste sur trois derniers carrés aux Jeux Olympiques en autant d’éditions. De quoi afficher les ambitions élevées d’un groupe qui a les capacités d’aller jusqu’en haut de la Tour Eiffel. Il faudra faire attention à chaque adversaire et surtout suivre les États-Unis, favori du tournoi. Allez, on présente !

Toutes les équipes du plateau

Nigéria

Canada

États-Unis

Japon

Allemagne

Belgique

Serbie

Australie

Chine

Espagne

Porto Rico

Et bien sûr, notre Équipe de France !

Tiens, mais y’a qui dans l’Équipe de France féminine ?

Meneuses : Romane Bernies, Marine Fauthoux, Leïla Lacan

Extérieures : Marine Johannès, Sarah Michel-Boury, Gabby Williams, Janelle Salaün

Intérieures : Valériane Ayayi, Iliana Rupert, Alexia Chery, Dominique Malonga, Marième Badiane

Les groupes de la première phase de compétition

Le planning qui va bien

28 juillet

13h30 : Espagne – Chine

21h : Serbie – Porto Rico

29 juillet

11h : Nigeria – Australie

13h30 : Allemagne – Belgique

17h15 : Canada – France

21h : Etats-Unis – Japon

31 juillet

11h : Porto Rico – Espagne

13h30 : Chine – Serbie

1er août

11h : Japon – Allemagne

13h30 : Australie – Canada

17h15 : France – Nigeria

21h : Belgique – Etats-Unis

3 août

11h : Chine – Porto Rico

13h30 : Serbie – Espagne

4 août

11h : Japon – Belgique

13h30 : Canada – Nigeria

17h15 : Allemagne – Etats-Unis

21h : Australie – France

7 août

11h : Quart de finale 1

14h30 : Quart de finale 2

18h : Quart de finale 3

21h30 : Quart de finale 4

9 août

17h30 : Demi-finale 1

21h : Demi-finale 2

11 août

11h30 : Match pour la troisième place

15h30 : Finale

Les tournois de basket 3×3

Et oui ! Grosse présentation pour le 5×5 mais aussi pour le 3×3 ! Nos deux Équipes de France ont connu des parcours de qualifications opposés (les filles d’office et les garçons au dernier TQO) mais joueront à fond pour garantir de n’avoir aucun regret à l’issue de la compétition. Tout se jouera à la Place de la Concorde à Paris, visez le cadre de malade.

Toutes les équipes du plateau masculin

Serbie

États-Unis

Lituanie

Chine

Pays-Bas

Lettonie

Pologne

Et notre Équipe de France, présentée par Alex Vialaret !

Toutes les équipes du plateau féminin

Chine

États-Unis

Allemagne

Canada

Espagne

Azerbaïdjan

Australie

Et notre Équipe de France, présentée par Sixtine Macquet !

Le programme, jour par jour

30 juillet

17h30 : États-Unis vs Allemagne (F)

18h : Australie vs Canada (F)

18h35 : Lituanie vs Lettonie (H)

19h05 : Pays-Bas vs Chine (H)

21h : Azerbaïdjan vs Espagne (F)

21h30 : France vs Chine (F)

22h05 : France vs Pologne (H)

22h35 : États-Unis vs Serbie (H)

31 juillet

17h30 : Australie vs Allemagne (F)

18h : Canada vs Chine (F)

18h35 : Lettonie vs Pays-Bas (H)

19h05 : Serbie vs Chine (H)

21h : France vs Espagne (F)

21h30 : États-Unis vs Azerbaïdjan (F)

22h05 : France vs Lituanie (H)

22h35 : États-Unis vs Pologne (H)

1er août

9h : Chine vs Australie (F)

9h30 : Allemagne vs Canada (F)

10h05 : Pays-Bas vs Serbie (H)

10h35 : Chine vs Lettonie (H)

12h30 : France vs Azerbaïdjan (F)

13h : États-Unis vs Australie (F)

13h25 : Lituanie vs Pologne (H)

14h05 : France vs Pays-Bas (H)

18h : Chine vs Espagne (F)

18h30 : Allemagne vs Azerbaïdjan (F)

19h05 : Lituanie vs États-Unis (H)

19h35 : Chine vs Pologne (H)

21h30 : Etats-Unis vs Espagne (F)

22h : France vs Canada (F)

22h35 : France vs Serbie (H)

23h05 : États-Unis vs Lettonie (H)

2 août

9h : Allemagne vs Chine (F)

9h30 : Australie vs Azerbaïdjan (F)

10h05 : Lituanie vs Chine (H)

10h35 : Pologne vs Pays-Bas (H)

12h30 : Australie vs Espagne (F)

13h : France vs États-Unis (F)

13h35 : Pays-Bas vs Lituanie (H)

14h05 : France vs Lettonie (H)

17h30 : Azerbaïdjan vs Chine (F)

18h : Canada vs États-Unis (F)

18h35 : France vs Etats-Unis (H)

19h05 : Lettonie vs Serbie (H)

21h : Espagne vs Canada (F)

21h30 : France vs Allemagne (F)

22h05 : Pologne vs Serbie (H)

22h35 : Chine vs États-Unis (H)

3 août

17h30 : Canada vs Azerbaïdjan (F)

18h : Espagne vs Allemagne (F)

18h35 : France vs Australie (F)

19h05 : Chine vs États-Unis (F)

21h30 : play-in 1 (F)

22h05 : play-in 2 (F)

4 août

17h30 : France vs Chine (H)

18h : Lettonie vs Pologne (H)

18h35 : Serbie vs Lituanie (H)

19h05 : États-Unis vs Pays-Bas (H)

21h30 : play-in 1 (H)

22h05 : play-in 2 (H)

5 août