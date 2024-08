Douze ans après Londres 2012, l’Équipe de France féminine renoue avec la finale des Jeux Olympiques !!! Un match de runs contre la Belgique, remporté après une prolongation ultra-solide des Bleues. Garçons et filles sont en finale des JO, c’est FOU !

Emma Meesseman nous a tout de suite mis au parfum : la Belgique ne va pas manquer l’opportunité d’aller pour la première fois de son histoire en finale du tournoi de basket des Jeux Olympiques. La patronne de l’attaque des Cats entame sa partie par une véritable danse collée à la défense tricolore. Les Bleues répondent par une solidité forte dans le secteur intérieur : Janelle Salaün, Marième Badiane, Iliana Rupert. Cela permet de recoller au score.

#Paris2024 | 🇫🇷🏀 Les Bleues menées de 3 points à la fin du premier quart-temps ! 17-14 pour la Belgique dans ce début de match serré.

📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/Iq9VNqzsqH

— francetvsport (@francetvsport) August 9, 2024

Souci ? La défense tricolore laisse des BOULEVARDS dans sa défense, et se fait très bêtement punir. En attaque, après quelques premières minutes intéressantes, on tombe de nouveau dans des travers vus en préparation : mauvaise communication, création très pauvre. Valériane Ayayi est une REINE et nous tient à seulement 3 points de retard, une très belle situation vu le jeu proposé.

C’est elle qui fait le boulot pour nous permettre d’être dans le match, aidée par Marine Johannès qui enfile sa première banderille du parking. Un temps fort, 12-0 pour la France qui prend le lead. Le momentum est bleu blanc rouge, les Belges sont submergées. Comme dirait Isaïa Cordinier, les filles jouent comme des kaïras. Valériane Ayayi en tête, qui ÉCRASE l’adversaire dans tous les secteurs du jeu.

Les Belges se remettent la tête à l’endroit juste avant la pause, de quoi refaire tomber les Bleues dans leurs travers et surtout reprendre fermement le commandement au score… 31-36 à la mi-temps pour les Cats. La stat’ des 20 premières minutes : 1/8 à 3-points pour Marine Johannès. Symptomatique.

Au retour du vestiaire, la pluie s’amplifie. L’écart grandit sans aucune réaction de Bleues dont le jeu est en mort clinique. 20-0 en cours pour la Belgique. C’est terrible. Il faut un tir à 3-points de Badiane pour réanimer notre jeu et nous faire revenir en dessous les 10 points d’écart. Trop de 1 contre 1, les filles tiennent l’écart mais c’est vraiment ric-rac.

Janelle plante de loin en transition, les séquences défensives sont un poil meilleures. Il ne manque pas grand chose pour être sérieusement de retour dans le match. De bons switchs défensifs, signés notamment de la sista de Tidjane, sont cruciaux et la France est enfin dans le coeur du débat. Mieux que ça, les Bleues bonifient ce temps fort, le second du match, pour passer en tête. On tiendrait le bon bout ? OUI !

#Paris2024 | 🇫🇷🏀 +5 POUR LES BLEUES !

Encore six minutes à jouer, il faut tenir !

📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/PjS3NjifjS

— francetvsport (@francetvsport) August 9, 2024



Ce cinq défensif est mortel pour les troupes d’un Rachid Meziane qui n’a pas de solution… jusqu’au money time. Cet instant qui sublime les volontés individuelles, comme celle d’Emma Meesseman. La joueuse majeure des Cats égalise à 8 secondes du termes sur un tir énorme à 3-points, on file en prolongation. Et on respire avec une paille.

Gabby Williams est immense d’entrée d’overtime. Cinq points d’affilée, la dame est immensément grande. Elle porte les Bleues, qui montrent un COEUR bordel. Iliana Rupert plante depuis Bruxelles à 3-points, géante. Gabby Williams est encore plus immense que la ligne ci-dessus. Le coeur, la hargne, l’envie. Les valeurs qui vous font rallier une finale olympique. Et qui permettent aux Bleus d’aller défier Team USA pour une médaille d’or. Score final ? 81-75, on y EST !!!!

RENDEZ-VOUS DIMANCHE, À 15H30 FACE AUX ÉTATS-UNIS ! MERCI LES BLEUES !