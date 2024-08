Après sa victoire face à la Belgique, l’Équipe de France féminine de basket est en finale des JO de Paris 2024 ! Les Bleues joueront la médaille d’or ce dimanche à 15h30 face à Team USA !

Comme depuis le début du tournoi, les Bleues ont fait honneur à leur statut à domicile. Un an après avoir été éliminées par ces mêmes Belges à l’EuroBasket, les filles de l’Équipe de France ont pris leur revanche au bout du suspense ce vendredi à l’Arena de Bercy.

De quoi s’offrir le droit de rêver d’une médaille d’or à la maison, devant un public tout acquis à sa cause. Pour cela, il faudra réaliser un véritable exploit : faire plier Team USA, facile vainqueur de l’Australie plus tôt dans la journée ! Sur le papier, les Américaines sont évidemment favorites pour ce match, avec leurs stars de WNBA rassemblées autour d’A’ja Wilson et Breanna Stewart.

Les Françaises peuvent-elles le faire ? On a évidemment envie d’y croire. Pour cela, il faudra un match parfait, avec une défense encore solide, une raquette qui domine comme depuis le début du tournoi et la paire Gabby Williams – Marine Johannès pour mettre le feu de l’autre côté du terrain.

Les Américaines briguent une 8ème couronne consécutive (la 10ème en tout), tandis que la France de son côté n’a jamais goûté à l’or aux JO. La meilleure performance française chez les filles remonte à 2012 (médaille d’argent) et les Bleues n’avaient pas tenu la distance face à Team USA en finale. Espérons pour les joueuses de Jean-Aimé Toupane qu’elles prendront leur revanche ce dimanche.