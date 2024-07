L’Espagne, l’Espagne, l’Espagne… Toujours l’Espagne. Deuxième match dans ces Jeux olympiques et deuxième défaite, rien de rédhibitoire mais il va falloir démarrer, demain par exemple. En même temps, comment veux-tu battre l’Espagne quand Pau Gasol est dans le stade pour les supporter.

Ce type veut décidément gâcher tous les évènement basket organisés en France…

Pau Gasol, légende vivante, peut-être Top 3 all-time des joueurs FIBA, était présent ce soir à la Concorde pour pousser les Espagnoles face à l’Équipe de France. Tout heureux le Pau, puisqu’il a donc assisté à la victoire de ses compatriotes, ceci envoyant les Bleues dans les cordes pour la deuxième fois en deux jours. Pas idéal comme mise en route, et s’il reste tout de même cinq matchs aux Françaises pour se mettre à gagner (ALLEZ !) il vaudrait mieux que ce réveil ait lieu… demain, faute de quoi, là, la suite de la compétition s’en verra fortement compromise.

Demain les Bleus affrontent l’Azerbaïdjan le matin et le Canada le soir, et il faudra, au grand minimum, une victoire pour continuer à croire à la qualif (les deux premières nations de chaque poule en demi, les deux dernières éliminées et les quatre autres en play-in).

Paris2024 | 🏀 🇫🇷 2e défaite en 2 matchs pour les Françaises du basket 3×3 !

Après la défaite contre la Chine au premier match, Laëtitia Guapo et ses partenaires s’inclinent contre l’Espagne 17-12 🇪🇸

Le direct : https://t.co/OK0hkyRtsF pic.twitter.com/VPLjns23eZ

— francetvsport (@francetvsport) July 31, 2024

L’évacuation du public pour cause d’alerte à l’orage et la faible présence de fans sur le site (seuls les détenteurs de place ont pu réintégrer le Parc urbain) aura donc refroidi nos Françaises. Mais au vu de l’ambiance ce soir et en prévision de demain, allons, disons qu’on n’est pas encore tout à fait inquiet.