JO Paris 2024 : la Serbie roule sur Porto Rico (107-66), Nikola Jokic trop facile

C’était un match clé pour les deux perdants de la première journée du Groupe C. Victoire obligatoire pour Serbie et Porto Rico, histoire de garder une chance d’accéder aux quarts de finales des JO Paris 2024 dans de bonnes conditions. Pas de surprise dans cette rencontre, puisque la Serbie n’a pas laissé la moindre chance à des Portoricains qui n’ont jamais été proches de les inquiéter.

Bien sûr que les Serbes démarrent pied au plancher, ce sont encore eux les favoris de cette rencontre face à Porto Rico. Avec Nikola Jokic en chef d’orchestre, la Serbie prend rapidement 10 points d’avance, mais avec du 3-points et de la défense intérieure solide, les Portoricains restent au contact tant bien que mal. Plus mal que bien sur la fin du premier quart, puisque la différence de taille et de talent en faveur des Serbes commence à se faire sentir crescendo. La raquette Serbe est étanche et en dehors des tirs de loin, les potes de Tremont Waters n’ont pas beaucoup de solutions. Fin de premier quart, 24-12 Serbie.

Porto Rico ils se croient aux épreuves de tir à l’arc.

3 paniers à 2-points.

4 paniers à 3-points.

Grâce à l’adresse de Christopher Ortiz qui réussit ses trois premières tentatives de loin, les Portoricains limitent les dégâts. Mais en face, on a l’une des plus grandes nations de l’histoire du basket, et elle a l’air décidée à l’idée de faire valoir son statut. L’avance Serbe monte, le coach Svetislav Pevic se permet même de sortir Niko sur de bonnes séquences dans lesquelles la Serbie creuse encore l’écart. Bogdan Bogdanovic et sa team rentrent au vestiaire avec une avance de 17 points. Et à la fin du troisième quart, c’est carrément +28 pour les Serbes. Contre un Joker omniscient et tout puissant, dominant raquette, demi-terrain et jeu en transition, Porto Rico n’a simplement pas les moyens d’empêcher l’écart de s’agrandir.

Svetislav Pesic a sorti Nikola Jokic de sa sieste sur le banc au milieu du deuxième quart-temps. On a cligné les yeux et le Joker était presque en double-double (10 points, 9 rebonds).

Just another day at the office.

On se rend très vite compte dans le quatrième quart que Porto Rico a un peu jeté l’éponge. Même en laissant Nikola Jokic se reposer durant tout le quart-temps, les Serbes continuent de gagner des points. Le Joker nous a sorti sa proverbiale feuille de stat de furieux. 14 points à 5/7 aux tirs, la bonne moisson de 15 rebonds et les 9 passes décisives. Il y en aurait eu bien plus si ses coéquipiers avaient été plus précis. Vasilije Micic (13 points et 7 passes à 6/10 au tir) l’a très bien secondé au playmaking. Une fois de plus, Porto Rico s’est largement fait déborder aux rebonds, les Serbes en ont pris 30 de plus que les Portoricains (54 à 24). Y’a moyen que ça soit pas très pratique pour gagner des matchs de basket.

🇷🇸 107 🇵🇷 66

+41, plus gros écart du match. Victoire fleuve de la Serbie qui se relance après la défaite contre Team USA.

Les vice-champions du monde ont déroulé leur basket et Nikola Jokic termine à une passe du triple-double (14 points, 15 rebonds, 9 assists en 23 minutes).…

Ils sont venus avec beaucoup d’espoir et de bonnes intentions dans leur deuxième match des JO de Paris 2024, mais face au meilleur joueur du monde, les Portoricains n’avaient pas les armes pour représenter un début de menace contre la Serbie. Jokic et les siens joueront leur place en quarts de finale dans un match immanquable face au Soudan du Sud ce samedi à 21h. Le dernier espoir pour Porto Rico, c’est un exploit venu de nulle part contre les Américains samedi à 17h15, mais au vu de l’écart au point average accumulé, l’équipe de Jose Alvarado ne devrait pas se faire beaucoup d’illusions.

Et on souhaite bon courage à Porto Rico qui va donc devoir se coltiner Team USA dans 3 jours 😬

