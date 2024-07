À 7 000 kilomètres de Paris et des JO, les Memphis Grizzlies viennent de prolonger leur sniper Luke Kennard, qui était arrivé dans le Tennessee en février 2023.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la news ce mercredi soir. Le montant du deal ? 11 millions de dollars sur une saison.

ESPN Sources: Free agent G Luke Kennard has agreed on a new one-year, $11 million contract to stay with the Memphis Grizzlies. Kennard’s a career 44 percent 3-point shooter and a key floor spacer for the Western contender. pic.twitter.com/zxXVUPwYbB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 31, 2024

La prolongation de Luke Kennard à Memphis n’est pas une surprise. En effet, il y a deux semaines, les Grizzlies avaient sacrifié Ziaire Williams notamment dans l’objectif de conserver leur shooteur. C’est désormais chose faite.

S’il est un joueur assez unidimensionnel, Kennard est élite quand il s’agit de planter des tirs à 3-points. L’arrière de 28 ans tourne à 44% du parking sur l’ensemble de sa carrière NBA et reste sur une campagne à 45% en 2023-24.

Chez des Grizzlies qui voudront retrouver les sommets de l’Ouest l’an prochain, le rôle de Luke Kennard sera simple aux côtés du revenant Ja Morant : écarter le terrain, et planter de loin !

__________

Source texte : ESPN