Stars de ce début de tournoi olympique, les frères Lebrun ont connu deux journées opposées. Alors que Félix a remporté un huitième de finale haletant, Alexis n’a pas pu triompher du Brésilien Hugo Calderano.

Dans le petit monde du tennis de table, ce 31 juillet 2024 avait commencé à 7 sur l’échelle de Richter. Le Chinois Wang Chuqin, numéro 1 mondial et immense favori pour décrocher la médaille, s’est fait surprendre en 16eme de finale. Le Suédois Truls Moregard a joué sans complexe et enchaîné deux derniers sets de grande classe. En terme basket, c’est un peu comme si les Chicago Bulls sortaient les Boston Celtics en Playoffs en tant que 8 seed. Dinguerie.

Si Félix Lebrun n’est pas dans cette partie du tableau, son face à face contre Dimitrij Ovtcharov s’annonçait un beau défi. D’abord exceptionnel de sang-froid et de domination (3 sets à 0), le jeune pongiste s’est fait très peur. Laissant passer un, puis deux, puis trois sets, Félix a dû s’employer dans un Game 7 électrique. Sous le regard de Zinédine Zidane, le Français a fait état de son magnifique gène clutch avant d’exulter. 4-3, on souffle un coup et direction les quarts.

Quelques minutes plus tard, c’est Alexis Lebrun qui entrait devant la foule en délire Porte de Versailles. La chute de Wang Chuqin semblait être une bonne nouvelle pour cette partie du tableau, mais le Brésilien Hugo Calderano était favori avant de rencontrer le Français. Malgré une entame pleine de résistance (1 set partout), Alexis s’est vite fait déborder par le 6e mondial. Mené 3-1, Lebrun 2024 n’a pas réussi à imiter LeBron 2016 et s’est finalement incliné avec les honneurs.

Pour le quart de finale de Félix Lebrun, rendez-vous demain (horaire encore inconnue). Tyrese Haliburton, Zidane Zidane, et des millions de fans d’un pays en délire n’attendent que ça.