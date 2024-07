Pour les 16e de finale du tournoi olympique de tennis de table, Félix et Alexis Lebrun ont conforté leur statut. Deux victoires, l’une avec un peu plus de gouttes de sueurs, et les 8e de finale à l’horizon pour les frangins.

Le démarrage de Félix semblait parfait. Un, deux puis trois sets de suite, la Porte de Versailles hurle déjà, et Alex et Robin emboîtent le pas sur le canapé. Mais il suffit que nos hexperts affirment un peu trop fort que l’affaire est pliée, et le Suédois Anton Kallberg reprend du poile de la bête. Un set, puis deux, et c’est tout l’hexagone qui fait les gros yeux. 3-2, il faut que le jeune prodige de 17 ans s’emploie pour régler l’affaire dans le sixième set, et la salle peut enfin exulter sur sa qualification en 8e de finale.

Le second a été plus expéditif, mais la partie n’est pas moins intéressante. Au-delà du jeu, la table de marque avait décidé d’embêter Alexis Lebrun dans sa quête vers la victoire. Panne technique, il faut que Gérard sorte le bon vieux affichage physique à l’ancienne. Une caméra est débauchée à l’improviste, et un gentil cadreur parvient à filmer le score de temps en temps. Malgré les péripéties, le résultat est le même : un sweep 4-0, merci et bonne soirée. On se remet le point EXCEPTIONNEL, impossible de ne pas halluciner.

Nan mais ce POINT signé Alexis Lebrun, quel monstre !!! 😭🇫🇷🏓🔥 pic.twitter.com/SBwUOvQ8wu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2024

The Lebrun brothers are electric

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) July 29, 2024

Même Tyrese Haliburton, qu’on ne savait pas fan de ping-pong, a visiblement apprécié. Et c’est même un premier highlight pour le meneur des Pacers dans ces Jeux Olympiques.

Rendez-vous le 31 juillet pour retrouver Félix et Alexis en 8e de finale du tournoi olympique. Peut-on déjà affirmer que Lebrun > LeBron ?