JO Paris 2024 – le classement des médailles (29 juillet)

Comme chaque soir on vous fait un point sur le tableau des médailles mis à jour, juste avant d’aller au dodo. Encore une belle journée de passée, depuis le temps qu’on vous dit que le lundi est le meilleur jour de la semaine.

🏅 LE CLASSEMENT DES MÉDAILLES ! (JOUR 3) 🏅 pic.twitter.com/5b4wRpErEJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2024

Du kayak, du judo, de l’escrime, de l’équitation, du tir à l’arc, du vélo. Ne manquait plus que la pétanque et le bowling et c’était le Grand Chelem. Superbe journée des Français aujourd’hui, qui squattent désormais le très haut du classement des médailles. La France messieurs dames, la France qui gagne !

