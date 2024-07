JO Paris 2024 – Basketball : le programme de la journée (30 juillet)

La deuxième journée du tournoi basket aux JO de Paris 2024 commence officiellement ce mardi. Au programme ? 4 matchs, 4 gros matchs, dont celui de l’Equipe de France face au Japon.

Le programme de la journée

11h : Espagne – Grèce (H), preview à venir

13h30 : Canada – Australie (H), preview à venir

17h15 : Japon – France (H) , preview à venir

, preview à venir 21h : Brésil – Allemagne (H), preview à venir

Affiches XXL aujourd’hui avec deux nouveaux chocs dans le groupe de la mort : Espagne – Grèce d’abord, malheur au vaincu, puis Canada – Australie, bonheur au vainqueur. On va ensuite enchaîner en fin d’après-midi avec les Bleus qui voudront remporter une deuxième victoire de suite face au Japon. La bande de Victor Wembanyama a connu quelques galères face au Brésil, on espère un match plus tranquille. Enfin, pour boucler la journée, le champion du monde allemand voudra faire le taf contre la sélection brésilienne.

🏀 LE PROGRAMME BASKET DU JOUR AUX JO !

Une énorme énorme ÉNORME journée avec 4 matchs de fou au menu !! 😱

👉 11h00 : Espagne – Grèce

👉 13h30 : Canada – Australie

👉 17h15 : Japon – France (commenté en direct)

👉 21h00 : Brésil – Allemagne

Rendez-vous à 17h sur YouTube ! pic.twitter.com/XBq8HmObGP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 30, 2024

Mais aussi, le 3×3 !