Propulsés dans un groupe hyper relevé avec l’Espagne et la Grèce, le Canada et l’Australie ont bien entamé leur quinzaine olympique. Mais l’une de ces deux équipes va connaître sa première défaite aujourd’hui (13h30, sur France TV et/ou Eurosport), tandis que l’autre décrochera sa qualification pour les quarts de finale des JO de Paris 2024.

Les Canadiens et les Boomers ont envoyé un premier message l’autre jour en dominant respectivement la Grèce et l’Espagne lors de leur première sortie. Côté rouge, Shai Gilgeous-Alexander est déjà dans une forme olympique, et a été très bien accompagné par R.J. Barrett et Dillon Brooks. Côté jaune, c’est également un trio qui s’est illustré avec Josh Giddey, Patty Mills et Jock Landale. Pas de retard à l’allumage pour ces gars-là, le “mode JO” est déjà enclenché.

Tout cela nous promet un Acte II intense, compétitif, et probablement pas dénué de tension.

L’enjeu entourant chaque match de ce Groupe A est tel que les esprits risquent de s’échauffer assez rapidement. On l’a vu dans le match entre l’Australie et l’Espagne, puis dans Canada – Grèce, absolument personne n’est là pour rigoler. On sait en plus que les Canadiens aiment s’appuyer sur leurs qualités physiques et athlétiques pour donner le ton, qualités auxquelles les Australiens ne manqueront pas de répondre.

Shai and Lu letting some Greece players have it postgame 👀 pic.twitter.com/z1WZ8Zoj6G

— THE UNCONTESTED PODCAST (@The_Uncontested) July 27, 2024

Le Canada, avec SGA et son armada de joueurs NBA, fait sans doute figure de favori dans ce match. Mais les Boomers – pas forcément considérés comme un vrai poids lourd dans ces JO – ont rapidement montré qu’il fallait aussi compter sur eux. On parle d’un duel opposant le médaillé de bronze à la dernière Coupe du Monde (Canada) au médaillé de bronze aux JO de Tokyo (Australie).

Rien ne sera facile, rien ne sera donné, tout devra se gagner.

Le retour de Dante Exum ?

Lors de leur premier match face à l’Espagne, les Boomers ont réussi à surmonter l’absence de Dante Exum, forfait à cause d’une blessure au doigt. Mais l’arrière des Mavs pourrait faire son retour contre le Canada. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le coach australien Brian Goorjian à ESPN tout récemment.

Réputé pour ses qualités défensives, Exum pourrait être missionné sur la superstar Shai Gilgeous-Alexander, ou sur Jamal Murray. On sait que ces deux-là, et tout particulièrement SGA, peuvent faire des misères à n’importe qui, et Exum ne sera pas de trop pour tenter de limiter la force offensive canadienne.