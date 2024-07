JO Paris 2024, France – Japon (17h15) : rassurer et faire mieux

Après une victoire poussive face au Brésil, l’Equipe de France continue sa phase de groupe olympique contre le Japon. Pour se rassurer avant un choc immanquable face aux champions du monde en titre, les Bleus doivent s’imposer avec la manière.

Si l’entrée en lice des Bleus est une réussite sur le plan comptable, elle n’a pas vraiment rassuré. Le premier quart-temps catastrophique comme l’incapacité des hommes de Vincent Collet de tuer le match avant la dernière minute a laissé planer un sentiment inconfortable sur cette victoire. Face à un nouvel adversaire supposément abordable, l’EDF doit convaincre sur plusieurs aspects.

D’abord, et de manière évidente, l’absence de fluidité offensive se voit comme le mont Fuji depuis la pagode de Chureito. Un total de 19 (!) pertes de balles accumulées face au Brésil, mais surtout des séquences de plusieurs minutes sans une seule possession offensive bien exécutée. Ni le pick-and-roll, ni l’alchimie du secteur intérieur – pourtant supérieur dans les oppositions directes – n’ont été des armes efficaces, et le sentiment général vis-à-vis de l’animation offensive sent plutôt l’évier bouché que le jasmin. L’immense talent de Victor Wembanyama a sauvé une première mi-temps on ne peut plus difficile collectivement.

Victor Wembanyama à la pause :

14 points

5 rebonds

1 passe

6/9 au tir pic.twitter.com/5Ny1RG0Wtl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Mais, et de manière plus surprenante, le premier match a également révélé des moments d’errements défensifs inquiétants. Certes, le niveau de concentration et l’intensité mise dans le troisième quart-temps donne un aperçu du potentiel de certains lineups quand il faut fermer l’accès au cercle (9 points encaissés en 10 minutes). Mais l’entame de match et les 23 points brésiliens pour démarrer, comme des lay-ups gratuits laissés ici et là, prouvent un manque de constance assez flagrant.

De ces questionnements découle le plus gros point d’interrogation qui entoure la suite du tournoi olympique : quelle est la hiérarchie ? Matthew Strazel n’a joué que 4 minutes malgré son entrée comme… titulaire. Bilal Coulibaly et Mathias Lessort ont disputé une vingtaine de minutes en combiné, tandis que Vincent Collet cherche toujours une formule magique pour une raquette qui fonctionne bien des deux côtés du terrain.

Le ton de cette preview ne colle pas forcément avec une victoire de 12 points dans le premier match. Mais alors que le niveau d’exigence est élevé, ce face-à-face avec la Japon est la dernière occasion de tâtonner. Après ça, la France jouera chaque rencontre – à commencer par l’Allemagne vendredi – avec une intensité cinquante fois supérieure. Alors que le Japon est apparu en difficulté il y a deux jours (97 points encaissés), l’EDF n’a pas le droit de se permettre de sortir les rames.

A 17h15, l’objectif est clair : la France doit faire mieux. Si le contenu est convaincant, il peut offrir un momentum non-négligeable avant d’aller défier nos voisins.