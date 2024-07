Pour leur deuxième match dans ces Jeux Olympiques, Allemagne et Brésil croisent le fer et doivent impérativement gagner. Une défaite placerait l’Allemagne en position défavorable dans la course à la première place du groupe B, tandis qu’en cas de revers, le Brésil se verrait en très fâcheuse posture pour la qualification tout court.

L’Allemagne a fait le boulot face au Japon, le Brésil s’est bien battu mais a été contraint de rendre les armes en fin de rencontre face à l’Équipe de France. Deux dynamiques opposées s’affronteront ce soir à 21h à Lille. Pour les Allemands des frères Moritz et Franz Wagner, de Dennis Schröder, il faut gagner. On ne va pas y aller par quatre chemins : les champions du monde en titre sont favoris, et une défaite serait une surprise.

Le Brésil est lui contraint de gagner, mais n’a pas les armes de son adversaire. Oui, on aime bien Bruno Caboclo mais il a été cata contre les Bleus. Derrière, d’autres armes sérieuses de la Seleção devront prendre les choses en main. Marcelinho Huertas, Gui Santos… Jouer en transition, prendre les Allemands au jeu de l’intensité physique. C’est LA condition pour gagner. Sinon, c’est défaite et retour à Rio sans doute plus rapidement que prévu.

Rendez-vous à 21h, dans la foulée de France – Japon !