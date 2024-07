JO Paris 2024 : le programme du live du jour sur TrashTalk (30 juillet)

Incroyable mais vrai, TrashTalk s’est lancé un grand défi pour ces Jeux olympiques de Paris 2024 : six heures de commentaires, live, chaque jour, de 17h à 23h. Prouesse physique qui laissera peut-être des traces mais peu importe, ça n’arrivera qu’une fois donc on en profite et, plus important encore, on VOUS en fait profiter au max. Voici le programme de cette troisième journée, let’s go !

Un programme XXL avec d’abord le deuxième match des Bleus de Victor Wembanyama en basket. On veut une nouvelle victoire et rien d’autre. On passera ensuite de la grosse balle orange au ballon rond, avant d’assister à la seconde rencontre de nos volleyeurs champions olympiques en titre. Au milieu de tous ces sports co, on surveillera évidemment de très près le phénomène Léon Marchand.

🚨 LIVE TRASHTALK : VOICI LE PROGRAMME DU JOUR !

Rendez-vous à 17H00 sur YouTube, ça va encore être HISTORIQUE ce mardi ! 🇫🇷

🏀 17h15 : France – Japon

⚽️ 19h00 : France – Nouvelle Zélande

🏊‍♂️ 20h40 + 21h40 : demi-finale de Léon Marchand

🏐 21h00 : France – Canada

