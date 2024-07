Rendez-vous Place de la Concorde, dès 17h30, pour vivre le début du tournoi de basket 3×3 des Jeux Olympiques de Paris 2024. Garçons et filles de l’Équipe de France jouent aujourd’hui en soirée, l’assurance de vivre un moment de basket plutôt sympathique !

Myriam Djekoundade, Marie-Ève Paget, Laëticia Guapo, Hortense Limouzin. Ces noms sont ceux qui composent notre Équipe de France féminine de 3×3. Une bande qui joue depuis très longtemps ensemble, et qui peut prétendre à finir médaillée. Le soutien de l’intense public de la Concorde leur sera quasi uniquement dédié, avec pour effet d’avoir presque une quatrième joueuse sur le terrain. L’objectif est clair : briller en phase de poule et offrir à la France un métal précieux supplémentaire.

Le programme complet de l’Équipe de France féminine :

30 juillet (21h30) : France – Chine

31 juillet (21h) : France – Espagne

1er août (12h30) : France – Azerbaïdjan

1er août (22h) : France – Canada

2 août (13h) : France – États-Unis

2 août (21h30) : France -Allemagne

3 août (18h35) : France – Australie

3 août (si nécessaire) : play-in

5 août (si possible) : demi-finales et finale

Et ces messieurs ? Ils ont rencontré pas mal d’embûches sur leur chemin vers Paris, mais sont ici et méritent leur participation. Le tournoi s’annonce très relevé et il faudra perdre le moins possible en phase de poule pour espérer créer l’exploit. Oui, car tout autant que l’on aime cette troupe, toujours disponible pour répondre à nos questions et infiniment gentille, elle est loin d’être la favorite. Une certitude règne cependant dans nos esprits : avec le public tricolore démentiel qui va supporter ces garçons, rien n’est impossible !

Le programme complet de l’Équipe de France masculine :

30 juillet (22h05) : France – Pologne

31 juillet (22h05) : France – Lituanie

1er août (14h05) : France – Pays-Bas

1er août (22h35) : France – Serbie

2 août (14h05) : France – Lettonie

2 août (18h35) : France – États-Unis

4 août (17h30) : France – Chine

4 août : play-in, si nécessaire

5 août : demi-finales et finale, si possible

Allez les Bleu(e)s 🇨🇵👊

