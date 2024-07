Argentine 2004, le tremblement de terre – L’histoire du Pépère Castor

Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions…le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Deuxième chronique : l’Argentine championne olympique de basketball en 2004.

Votre chaîne YouTube préférée par ici

C’était il y a vingt ans pile-poil, à Athènes. Un tremblement de terre, un choc, un tournant aussi. Durant les JO 2004, pour la première fois, une équipe américaine formée de joueurs NBA s’incline et passe à côté de la médaille d’or. Le bourreau de Team USA ? L’Argentine de Manu Ginobili, Luis Scola et Cie. L’Albiceleste bat cette année-là l’équipe d’Allen Iverson et Tim Duncan en demi-finale des JO, avant d’aller chercher le titre olympique contre l’Italie. C’est la plus belle victoire de la Generación dorada, et la plus grande des humiliations pour Team USA. Après cet épisode, et leur nouvelle défaite au Mondial 2006, les Américains enverront l’artillerie lourde aux JO 2008. Depuis, ils ont toujours gagné l’or.