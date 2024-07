Certains des sportifs français qui vont nous faire rêver à Paris sont des grands passionnés de basket et on s’est dit que ce serait trop bête de ne pas leur donner la parole. Grâce à 10 questions autour du monde de la balle orange, apprenez à connaître les goûts de ces athlètes avant de les voir briller sur la plus grande scène du sport mondial cet été. Aujourd’hui, le sauteur en longueur Valentin Bertrand.

Tous les athlètes qui participent à cette série d’articles ont accepté de répondre à nos questions quelques semaines/jours avant l’événement sportif le plus important de leurs vies. Merci de leur renvoyer leur extrême bienveillance et de les supporter corps et âme cet été !

Valentin Bertrand est un athlète paralympique spécialisé dans le saut en longueur, mais pas que puisqu’il a battu il y a quelques semaines à Amsterdam, son record personnel sur 100m avec 12 secondes et 34 centièmes. C’est toutefois dans sa discipline phare qu’il participera aux Jeux de Paris 2024 et où il représentera une vraie chance de médaille pour la délégation française. 4e des Championnats d’Europe en 2020 et 8e des Jeux olympiques de 2021, il a encore passé un cap ces dernières années en remportant le bronze lors des derniers Championnats du Monde en 2023. Voici son questionnaire basket !

Depuis quand suivez-vous le basket-ball ?

J’ai commencé à suivre un peu avant que LeBron James ne quitte les Cleveland Cavaliers pour la première fois. Mes premiers souvenirs, ce sont les Finales Lakers – Celtics lorsque Los Angeles a gagné, donc en 2009-2010.

Quelle est votre équipe préférée ?

Ce sont les Cleveland Cavaliers, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi j’ai un amour pour eux, enfin si, il y a une histoire derrière. En fait, je suivais déjà un petit peu le basket et LeBron James venait de partir, ils étaient devenus pas très bons et mon père m’a dit “il faut supporter Cleveland parce que tous les fans sont partis, il faut rester avec eux” et j’ai suivi ce conseil alors que mon père ne connaît rien au basket et qu’il a juste dit ça comme ça, pour blaguer, mais c’est resté. On a eu quelques années un petit peu compliquées, mais bon. Et depuis j’ai aussi eu la chance d’aller aux Etats-Unis, à Boston et de voir un match au TD Garden donc les Celtics ont aussi une place particulière, mais surtout les Cleveland Cavaliers.

Quel est le premier joueur qui vous a fait vibrer ?

Il y a LeBron James, mais il y a quand même Kobe Bryant aussi. Le Black Mamba c’était quelque chose. En plus, je lis pas mal de choses autour de sa carrière en ce moment et tu te dis qu’il avait quelque chose d’unique.

Et dans la NBA actuelle, c’est lequel votre préféré ?

Il n’y en a pas qu’un, mais déjà il y a Victor Wembanyama désormais. Sinon c’est surtout Jaylen Brown, je l’aime beaucoup. J’adore sa personnalité, son style de jeu, il me fait un truc. Je suis vraiment content qu’il ait gagné le MVP des Finales.

Est-ce que vous avez une unpopular opinion que vous défendez corps et âme ?

Je pense que Boston va créer une dynastie là. J’étais déjà sûr qu’ils allaient gagner cette année, et je pense que ce n’est pas le dernier. Je défends beaucoup cette opinion en ce moment, ils sont partis pour prendre plusieurs titres. Et aussi Kevin Durant est surcôté (rires). Enfin c’est surtout sa décision d’aller aux Golden State Warriors dont je parle. Il a choisi la facilité et depuis il est parti à Brooklyn puis à Phoenix et c’est plus compliqué. Je pense qu’il peut beaucoup remercier Golden State pour les titres.

Si vous aviez pu être spectateur d’un seul match dans l’histoire, lequel auriez-vous choisi ?

Alors là … Bon en tant que fan des Cavaliers, je dirais quand même le Game Seven contre les Warriors en 2016 avec le contre de LeBron James. Ça devait être quelque chose parce qu’en plus pour une ville comme Cleveland, c’est un événement incroyable. Je pense que le ticket du match, je l’aurais bien conservé !

Si vous aviez été un joueur, quel aurait été votre style de jeu ?

Je pense que j’aurais été un joueur tourné vers le collectif, un couteau-suisse, un glue-guy … ou un énorme shooteur à 3-points, celui qui tire dès qu’il a la balle sans même chercher à comprendre . Il n’y a pas vraiment d’entre-deux, soit l’un soit l’autre (rires). Mais allez, plutôt le couteau suisse quand même.

Que pensez-vous de Victor Wembanyama ?

Il faut être super fier d’avoir un joueur comme ça, aussi bon. Ce qu’il a fait pour sa première année en NBA, c’est monstrueux. Il est encore jeune, mais a l’air d’avoir la tête sur les épaules. Il va encore progresser et il est dans une super équipe pour le faire et réaliser de grandes choses donc honnêtement je l’adore. Il est Français et il faut être fier d’avoir de tels talents qui viennent de chez nous. Je ne lui souhaite que le meilleur !

Si vous deviez construire un cinq majeur complémentaire pour aller chercher le 82-0 lors de la saison régulière 2024-25, quelle serait votre équipe ?

Vous prenez la Team USA en ce moment, vous rajoutez Victor Wembanyama et c’est réglé hein (rires) ! Non en vrai je dirais …

Stephen Curry – Anthony Edwards – Giannis Antetokounmpo – Victor Wembanyama – Nikola Jokic

S’ils défendent, ça peut aller très loin !

Deux questions en une ! Quels points communs y a t’il entre votre discipline et le basket-ball et y a-t-il du trashtalk dans votre sport ?

Je pense que la gestion de la pression est assez proche. On pourrait comparer un saut à un lancer-franc important. On doit faire notre préparation, être bien concentré. Devoir gérer le stress et réaliser le geste juste. Ensuite pour ce qui est du trashtalk, il y en a en athlétisme, gentiment, mais pas tant en saut en longueur. On peut se charrier, mais c’est bon enfant. Moi j’aime bien, ça ne fait jamais de mal. Si c’est bien placé, bien pris par l’autre, ça fait du bien au sport.

Merci à Valentin Bertrand pour sa participation !