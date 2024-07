Le choc de la première journée de ce tournoi olympique de basket a bien eu lieu, et il a tenu ses promesses. Deux immenses stars qui se sont renvoyé la balle, mais au final c’est le mieux entouré qui a eu le dernier mot.

La Grèce aura bien failli faire sa spéciale, la grecquification, mais fort heureusement pour eux le Canada a dans son roster une étoile qui scintille très fort.

Plus concrètement ? Shai Gilgeous-Alexander a sauvé les miches canadiennes, alors que la Grèce, menée tout le match et parfois même distancée, était sur le point de réaliser un braquage trois étoiles.

Giannis Antetokounmpo en a collé 34 et au moment où il était très chaud ça n’était pas beau à voir, Kostas Papanikolaou avait bien lancé les hostilités avec sa Papattenikolaou gauche (3/3 du parking au premier quart), mais au final ce sont bien les joueurs de Jordi Fernandez qui s’en sortent avec la win et la première place, ce soir, du groupe de la mort (l’Australie a vaincu l’Espagne dans l’autre match du groupe).

Dans ce match on aura donc vu la facilité avec laquelle Shai Gilgeous-Alexander peut se défaire de n’importe quel défenseur (21/5/7), l’aisance – également – de RJ Barrett (23 points), mais aussi les difficultés de Jamal Murray à se fondre dans le moule FIBA et les galères défensives canadiennes quand Lu Dort et Dillon Brooks durent sortir à cause de leurs fautes.

Les Grecs regretteront pour leur part le match compliqué de Nick Calathes et de Thomas Walkup (2/11 en cumulé), et plus globalement le manque d’homogénéité dans les forces offensives. Des solutions il en faudra aux hommes de Vassilis Spanoulis, quelle classe sur le banc, car les deux prochains matchs face à l’Australie et l’Espagne sont déjà des “imperdables” en vue des quarts. Le Canada, lui, peut voir venir et nous, enfin, on peut aller se coucher après cette longue première journée. Et on vous invite à faire pareil.