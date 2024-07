C’était l’un des derniers agents libres de gros calibre dont on ne connaissait pas l’avenir, mais c’est désormais chose faite. Info venue d’Adrian Wojnarowski, l’insider d’ESPN : Tyus Jones quitte les Washington Wizards pour les Suns de Phoenix, qui réalisent une très belle opération en s’attachant les services du meneur.

Tyus Jones — the market’s top remaining free agent guard — has agreed on a one-year, $3.3 million deal with the Phoenix Suns, Kevin Bradbury of @LiftSportsMNGMT tells ESPN. pic.twitter.com/lhhJkKowQz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2024

Pour une valeur de 3,3 millions de dollars l’année (le minimum vétéran), les Suns viennent de faire une sacrée affaire en signant Tyus Jones, le meneur des Wizards qui envoyait tout de même 12 points et 7,3 passes de moyenne cette saison. Apparemment les Suns ont été assez agressifs sur le dossier, et on peut les comprendre. La distribution, qui n’a pas toujours été bien assurée l’année passée à Phoenix, va pouvoir compter sur un poste 1 qui a envoyé du match à 17 passes la saison dernière. Jones rejoint aussi Monte Morris, autre meneur recruté par Phoenix cet été.

Jones, lui, va gagner en exposition dans le marché de Phoenix. Et avoir Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal dans son équipe, c’est pas si mal pour maximiser son nombre de passes décisives réussies par match. Jones est déjà un excellent gestionnaire, c’est lui qui a réalisé les trois meilleures saisons statistiques pour ce qui est du ratio passe décisive – perte de balle depuis qu’on a commencé à compter la statistique en 1977. Le meneur a eu l’occasion de s’exprimer sur sa nouvelle équipe au micro d’ESPN :

“La chance de jouer à Phoenix est celle qui faisait le plus de sens pour moi et ma famille. A commencer par la manière dont Mat Ishbia (propriétaire des Suns) et le front office m’ont recruté, et la façon dont le coach (Mike Budenholzer) m’a montré que je pouvais significativement impacter une équipe qui a une vraie opportunité de jouer le titre NBA en tant que meneur titulaire. Mon agent a proposé à moi et à ma famille différentes offres de free agency et de sign-and-trade, à des niveaux de compensations financières différents, mais l’opportunité des Suns est là où je peux maximiser ma valeur pour un retour en free agency l’année prochaine et aussi me donner la chance de faire partie de, ce que je pense, sera une équipe et une saison spéciale” – Tyus Jones

☀️🌵

— Tyus Jones (@1Tyus) July 27, 2024

Source texte : ESPN