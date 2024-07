Victorieuse du Brésil, l’Équipe de France a assuré l’essentiel pour l’ouverture de ses JO du côté de Lille. Retour en vidéo sur une première victoire qui, sans totalement rassurer, va au moins apporter un peu de confiance aux Bleus.

On ne va pas se mentir, tout n’a pas été parfait pour nos Bleus face au Brésil. L’entame a été très mauvaise mais la montée en puissance défensive a permis ensuite de prendre le contrôle de la rencontre, malgré une petite frayeur en 4ème quart. Si la partition est donc loin d’être parfaite, on a quand même vu quelques actions de très grande classe de la part des joueurs de l’Équipe de France.

Qui dit showtime dit souvent Victor Wembanyama chez les Bleus et l’Alien a sorti du très beau move. Petite passe aveugle qui méritait meilleure fin, et surtout ces deux énormes dunks dont un pour baptiser un Cristiano Felicio qui n’avait pas envie d’être là. Défensivement, on a aussi eu droit au double contre de la paire Wemby – Gobert. Nicolas Batum, très bon aujourd’hui, a aussi claqué plusieurs actions décisives comme cette passe “de volley” pour offrir un dunk tout fait à Rudy Gobert mais aussi ses deux gros shoots à 3-points en fin de match pour finir le taf. On en redemande, si possible sans les frayeurs en début de match.

Source image : Eurosport