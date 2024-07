Auteur d’un match très solide lors de la victoire de la France face au Brésil, Victor Wembanyama est revenu sur la performance des Bleus, tout en louant l’apport du public français, venu en nombre pour soutenir l’Équipe de France.

Auteur de 19 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 3 contres, dont plusieurs actions spectaculaires, Victor Wembanyama a été, avec Nicolas Batum, le grand monsieur de ce premier match des Bleus aux JO 2024.

Si le sourire règne en maître à la fin du match, il aura fallu une réaction française pour contrer la grosse entame du Brésil, venu à Lille pour jouer crânement sa chance. Pour Victor Wembanyama, les Bleus ont su se faire violence et s’adapter pour reprendre le contrôle du match. Des propos rapportés par Benoît Carlier pour TrashTalk.

Les Bleus, qui se sont comme souvent appuyés sur une grosse défense pour l’emporter, ont aussi pu compter sur un atout de taille : la ferveur du public. À Pierre Mauroy, ce sont 27 000 spectateurs qui se sont réunis et forcément les joueurs se sentent pousser des ailes sur le parquet pour répondre aux encouragements des supporters. Un soutien qui ravit Wemby, qui compare le public à un véritable sixième homme de luxe.

Victor Wembanyama est aussi revenu sur son cas individuel. Sans chercher à forcer, l’Alien se fait sa place dans le collectif des Bleus et il semble épanoui au sein d’une raquette XXL, où personne ne cherche à tirer la couverture sur lui-même et où tous sont prêts à se sacrifier pour le bien du groupe.

“Je prends tout ce qu’on me donne et je communique beaucoup avec mes coéquipiers. C’est une question de sacrifices. Nous sommes tous là pour une raison. Rien que pour le secteur intérieur, nous avons deux des tous meilleurs joueurs d’EuroLeague (Lessort et Yabusele) et deux candidats au titre de meilleur défenseur de l’année (Gobert et Wemby). Nous sommes tous prêts à laisser notre place au suivant.”