Nicolas Batum : “Une très bonne victoire d’équipe”

Très bon aujourd’hui pour aider les Bleus à gagner leur premier match de poules, Nicolas Batum est revenu en commentaires d’après-match sur les débuts de l’Équipe de France aux JO.

Le capitaine courage a pris le temps de répondre aux questions des journalistes après la victoire de la France face au Brésil. Évidemment, tout n’a pas été parfait, mais Nicolas Batum a envie de retenir le positif, la victoire d’un collectif qui est monté en puissance, notamment en défense. Des propos rapportés par Benoît Carlier de TrashTalk.

“C’est une très bonne victoire d’équipe et même s’il y a encore des choses à corriger qui n’étaient pas très jolies, on a deux jours pour être prêts contre le Japon et essayer de choper une bonne victoire et avancer.”

Si la victoire est au bout, il aura fallu remonter la pente après une entame très mauvaise. Une panne de réveil qui pourrait être mise sur le compte de la nervosité, pour une équipe de France qui doit assurer à domicile. Malgré ses 15 ans en Bleus et son expérience, Nicolas Batum avoue qu’il était lui-même un peu tendu sur l’entame de match.

“C’est des JO, c’est à domicile donc il faut saisir l’événement. Au début, on n’était pas très bons. Je n’ai pas fait de très bonnes 5-6 premières minutes. Je me suis un peu effacé. J’étais nerveux, je l’avoue.

Si son entame n’a pas été folle, Nicolas Batum a ensuite été un moteur pour le retour des Bleus, grâce à son énergie contagieuse en défense, sans oublier ses shoots clutch en fin de match. Interrogé sur son rôle et son importance dans l’attaque de la France, Batman ne s’est pas emballé.

Le capitaine courage des Bleus conclut en se projetant déjà sur le match de mardi face au Japon, où il espère une nouvelle victoire solide, cette fois sans mauvais départ pour valider le billet pour les quarts de finale.

“Contre le Japon on aura notre destin entre nos mains. On va juste se focaliser là-dessus et jouer à fond dès le début, ne pas attendre d’être menés pour changer. On veut faire un bon match, vivre quelque chose avec le public et continuer de progresser.”