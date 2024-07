Vincent Collet : “On était dans l’obligation absolue de s’imposer”

Après une préparation compliquée (2 victoires – 4 défaites), l’Équipe de France a bien débuté ses JO aujourd’hui en battant le Brésil. De quoi rassurer un peu Vincent Collet, satisfait de lancer le tournoi olympique sur de bonnes bases.

Il y avait un peu d’inquiétude dans l’air aujourd’hui avant ce premier match des Bleus aux JO. D’une part à cause des résultats des matchs amicaux mais aussi car il fallait faire face au Brésil, principal outsider du groupe derrière l’Allemagne. Une défaite face à la Seleção et la France aurait déjà été dos au mur. Heureusement pour Vincent Collet, ses joueurs ont su réagir défensivement après une mauvaise entame avant de remporter la partie. Interrogé après la rencontre, le sélectionneur a fait part de son soulagement. Il était indispensable de bien attaquer la compétition et les Bleus ont fait le boulot. Des propos rapportés par Benoît Carlier de TrashTalk.

Vincent Collet après la victoire inaugurale face au Brésil (78-66) :

“Je suis forcément un peu soulagé et aussi satisfait. Par expérience, je sais que les premiers matchs de tournois sont toujours spéciaux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pas seulement… pic.twitter.com/DPuDCFpJrN

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 27, 2024

Satisfait de la victoire, Vincent Collet a évidemment moins aimé l’entame de son équipe. Une panne d’entrée que le sélectionneur met sur le compte de la pression, puisque les Bleus se savaient très attendus pour leur premier match.

[la pression explique-t-elle l’entame difficile ?] “En partie, clairement. C’est forcément une partie de l’explication. Tu ne peux pas prendre 27 points dans les 10 premières minutes et seulement 18 dans les 20 suivantes s’il n’y a pas autre chose que le basket. On était un peu inhibés.”

Le sélectionneur a aussi regretté un trop grand nombre de ballons perdus, un classique chez les Bleus qui ont encore perdu 19 ballons face au Brésil. (“Avec ce nombre de balles perdues, contre un adversaire plus fort on ne passe pas.” a rappelé Vincent Collet) Mais il y aussi du positif, avec un Victor Wembanyama qui s’est davantage rapproché du cercle et ça s’est vite vu.

“Je pense que dans ce que l’on a fait de bien ce soir, c’est de les impacter à l’intérieur. On a réussi, enfin, à rapprocher Victor Wembanyama beaucoup plus près et on a vu son niveau d’efficacité. Dès qu’on arrive à le servir près du cercle, il est très difficile à arrêter pour les adversaires.”

Rendez-vous mardi face au Japon pour confirmer désormais. Le billet pour les quarts de finale peut être validé avant un gros face-à-face avec l’Allemagne à la troisième journée.

Source texte : TrashTalk / Benoît Carlier