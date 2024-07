Les Jeux Olympiques ont officiellement débuté ce matin, et les premiers matchs de basket ont eu lieu à la Décathlon Arena – Stade Pierre Mauroy. Un sublime Australie – Espagne pour commencer, puis un Allemagne – Japon pour continuer de se rassasier. Et TrashTalk y était !

Vous allez pouvoir suivre absolument TOUS les JO de basket en mode inside (c’est ici que ça se passe), mais on tenait également à vous faire vivre une expérience en tribunes pour commencer. C’est donc ce que nous allons faire ici.

Le premier match étant à 11 heures pétantes au Grand Stade de Villeneuve d’Ascq, il ne fallait pas arriver en retard. Pourtant, à l’arrivée devant l’Arène, la file d’attente est immense et truffée de maillots improbables, comme celui de Dante Exum au Partizan Belgrade ou encore Zydrunas Ilgauskas à Cleveland. Aussi, les plus malins tentent de gruger mais se font vite recadrer par les équipes de sécurité, qui ne transigent pas : les femmes et les enfants d’abord. L’assemblée commence finalement à avancer mais les plus malheureux finiront quand même par arriver après le coup d’envoi.

Arrivés à nos places en famille, on remarque vite que même si tout le public n’est pas forcément connaisseur aguerri de la balle orange, les plus novices, de tous âges et tous horizons, se prêtent volontiers au jeu. Ainsi, la rangée située devant la nôtre a très vite compris qu’il fallait “siffler le 5 rouge dès qu’il avait la balle”. Parce que si les sifflets envers Rudy Fernandez sont toujours présents, plus de 10 ans après son coup de la corde à linge sur Tony Parker, ils se font tout de même plus timides. Déjà parce que de l’eau a coulé sous les ponts, mais aussi parce que certains spectateurs ne connaissent pas forcément celui dont il ne faut pas prononcer le nom dans la sphère basket en France.

Le chambrage reste bon enfant, ça change des matchs du LOSC, l’équipe de foot qui occupe traditionnellement cette antre, où les noms d’oiseaux peuvent très vite voler, surtout lorsqu’Emiliano Martinez est revenu sur le sol Français pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2022. On assiste ensuite tous ensemble aux coups de chaud de Josh Giddey chez les Australiens, ou bien Santi Aldama côté Espagnol, mais aussi aux nombreuses fights d’Usman Garuba.

https://t.co/0vBpary7nh pic.twitter.com/4OuIJ7n4By

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Gros attroupement au milieu du terrain pendant un temps-mort. Josh Giddey est l’heureux propriétaire d’un HLM dans le crâne des Espagnols.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 27, 2024

Pour calmer tout ce beau monde pendant les temps-morts, les petits et les grands reprennent en choeur le tube “Djadja” de Aya Nakamura, qui a en partie illuminé la cérémonie d’ouverture hier soir.

Gros succès du son Djadja dans la salle pendant un temps-mort. Je crois que les gens ont kiffé la cérémonie hier.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) July 27, 2024

La mi-temps arrive, c’est l’heure de se chercher à bouffer. A ce niveau là, c’est comme aux States, et comme pour entrer dans le stade : la file d’attente est interminable et l’attente peut parfois durer, ce qui est normal pour des événements qui brassent autant de monde. Encore une fois, quelques minutes sont “perdues” mais tout le monde revient juste à temps pour le Patty Mills time. Le Boomer enchaîne les shoots et remet la Roja de Sergio Llull, qui a trouvé la mire, à distance. Toutefois, l’Espagne est un ton en dessous et ne parvient pas à inquiéter plus que ça l’Australie qui l’emporte, pour le plus grand bonheur des Français, plutôt rangés côté australien bien que l’on remarque certains drapeaux ibériques dans les travées du Grand Stade.

Fin du match, victoire 92-80 des Boomers, c’est maintenant l’heure d’aller visiter les toilettes, on aurait pu y croiser le premier ministre Australien qu’on n’aurait pas su que c’était le cas. Et c’est aussi l’heure de rencontrer la commu, avant de voir l’Allemagne de Dennis Schröder, championne du monde en titre, affronter le Japon, qui nourrit des ambitions dans le sillage de Rui Hachimura.

Entre fans du Orlando Magic feat. @ClementH9 👏🏼 pic.twitter.com/PUYBlaFNs2

— Catch N’ Shoot (@CatchNShootFr) July 27, 2024

Les deux zouaves, fans du Magic, sont venus apprécier les exploits des Wagner Bros, qui rentrent bien dans leur match tout comme Dennis Schröder. Alors qu’en face, Rui Hachimura est très maladroit malgré cet énorme tomar posé dans la raquette teutonne, et Yuta Watanabe fait parler le poignet gauche sur les offrandes de ses deux meneurs de poche. L’ambiance est très bon enfant, les maillots et drapeaux Allemands et Japonais sont bien en vue, tout le monde cohabite dans la joie et la bonne humeur, et les belles actions de chaque côté du parquet ravissent les gens, qui digèrent leurs frites ou leur hot-dog, mais qui sont quand même heureux d’assister à cet événement qui ne se passe qu’une fois dans une vie. Et lorsque la mi-temps de ce match arrive, Red Panda commence à stresser pour sa carrière

Il faut appeler Red Panda pour le halftime show de la finale ! pic.twitter.com/a9vWUwXI63

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Antoine Jehanne se prend à faire tourner une balle de basket sur un ghetto-blaster ou encore sur un loooooooong bâton, sous le regard ébahi du public, qui, entre cette animation et le karaoké sur la musique “Femme Libérée”, n’a pas le temps de s’ennuyer. Malheureusement pour le suspense, les Allemands vont accélérer et s’assurer une victoire tranquille, sur le score de 97 à 77, les “ola” étaient de sortie et les décibels sont quand même montés jusqu’à 94 dans ce rassemblement qui a parfaitement illustré les valeurs du sport.

Et vous, c’était comment votre expérience au stade ?