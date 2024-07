Un match entre l’Espagne et la Grèce pourrait être une affiche pour la médaille. Ce mardi, c’est une rencontre pour éviter d’être dos au mur et de risquer l’élimination dès les phases de poules. Le match de la peur entre ces deux grosses nations lancera la journée à 11h00 du matin, match à suivre sur France Télévisions ou Eurosport !

Le groupe A est sans aucun doute le plus relevé de ce tournoi de basket-ball olympique. L’Espagne et la Grèce, deux nations majeures du ballon orange mondial sont déjà dos au mur après leurs défaites d’entrée face, respectivement, à l’Australie et au Canada. Le perdant de ce match (11h00) sera donc déjà très proche de l’élimination !

Et les moins rassurants sur le papier, ce sont peut-être nos “amis” de la Roja. La défense n’a pas été au niveau lors du premier match et a subi les assauts successifs de Josh Giddey et Jock Landale. Ils se sont aussi distingués par une adresse assez faiblarde, notamment en première mi-temps. Ils ont longtemps résisté grâce à une flopée de rebonds offensifs, mais quelque chose nous dit que la raquette grecque sera moins permissive que l’australienne !

Giannis Antetokounmpo et ses potes ne se sont, bien sûr, pas rassurés en s’inclinant face au Canada, mais la prestation livrée a été de bien meilleure facture. Un début de match manqué avant un retour accrocheur et un run dans les dernières minutes pour inquiéter Shai Gilgeous-Alexander et les siens jusqu’au bout.

En tant que Français, on est bien placés pour savoir qu’il ne faut jamais enterrer les Espagnols. Tant que Rudy Fernandez et Sergio Llull feront partie de l’effectif, ils n’abdiqueront jamais et personne ne serait surpris s’ils venaient à renaître de leurs cendres en fin de matinée, surtout avec un Santi Aldama en mode MVP !

Rendez-vous à 11h00 dans le sublime Stade Pierre Mauroy pour voir si la rencontre tourne à la fiesta ou la fêta.