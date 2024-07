JO Paris 2024 : 29 JUILLET 2024 – LE LIVE 100% TRASHTALK (JOUR 3)

Le troisième jour de compétition aux JO de Paris 2024 a apporté son lot d’émotions fortes. Des émotions fortes vécues en direct sur le(s) canapé(s) de TrashTalk. Vous n’avez pas pu être de la partie ? Pas grave, voici le replay !

La première victoire de l’Equipe de France féminine de basket, un énorme fou rire devant le surf, le magnifique doublé franco-français à l’escrime, et bien sûr les frères LeBrun, sans oublier évidemment le traditionnel quiz et l’histoire du Pépère Castor. Tout ça, oui tout ça, est passé sur la chaîne YouTube de TrashTalk hier entre 17h et 23h !