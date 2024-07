En quête d’un huitième titre consécutif dans ces JO Paris 2024, les Américaines n’ont pas perdu de temps face aux Japonaises, pourtant vice-championnes olympiques. Débarquées à Pierre Mauroy avec une confiance certaine et une aura meurtrière, on s’est très vite dit que cet affrontement entre États-Unis et Japon allait tourner court dans ce Groupe C. Et ce fut le cas !

Dès l’entre-deux, un constat nous saute aux yeux : il y a différence de gabarit. Personne ne dépasse 1m85 chez les Japonaises. Les Américaines ont trois joueuses de plus d’1m90. Et huit numéro 1 de Draft.

Il aura fallu trente secondes avant que les Japonaises s’en remettent au yolo basket avec un tir complètement forcé. On se dit que le match va être long pour elles mais après quatre minutes, le score est encore de… 4-4. Et les Japonaises se maintiennent dans la rencontre à coups d’écrans malins et de tirs arc-en-ciel à 3-points, à deux mains et en première intention. Les Américaines, elles, ne sont pas au top au niveau de l’adresse. A la fin du premier quart, ça fait 22-15 pour Kelsey Plum et ses copines.

Les Etats-Unis dominent au rebond et ne perdent pas le lead, mais la bande d’A’ja Wilson rentre un peu dans une dynamique d’équipe à réaction, ne s’appliquant réellement que quand l’avance descend sous les six ou sept points. Cela n’a pas empêché Chelsea Gray d’être à déjà onze passes décisives à la pause.

Les Japonaises sont encore dans le match à la mi-temps grâce à leur adresse (43% de loin) alors que les Américaines envoient pavé sur pavé (1/12 de loin). Un floater ou un lay-up libre de tout marquage de temps à autre, mais on sent que les Japonaises craignent un peu ce qu’elles pourraient croiser dans la raquette. Et on ne va certainement pas les blâmer pour ça.

A’ja Wilson: 17p, 7r, 2b

Breanna Stewart: 14p (7-8 FGM), 6r, 2b#USABWNT leads, 50-39.

Les Américaines connaissent quand même quelques phases de dilettante, puisqu’on a vu des actions où elles concèdent deux rebonds offensifs avant d’encaisser un panier à 3-points. Le genre de faits de jeu qui risque de rester dans la tête de la coach de Team USA, Cheryl Reeve, car au vu de la différence de taille, cela peut passer pour des sautes de concentration un peu inadmissibles. Cela n’empêche pas Team USA de prendre le large, mais ça fait un peu tache.

Quoi qu’il en soit, niveau attaque, les Américaines déroulent sans discontinuer. A la fin du match, les États-uniennes ont tout de même une très large avance au score de 102 à 76. Contrairement à ce que prétendait le signe d’un fan du Japon, Team USA n’a pas besoin de Caitlin Clark pour défaire le Japon.

A’ja Wilson, 24 points (10/16 aux tirs), 13 rebonds et 4 contres en 26 minutes a une nouvelle fois été intraitable. Breanna Stewart (22 points à 11/15 aux tirs) n’a pas été en reste pour épauler A’ja. Au total, les Américaines ont pris 29 rebonds de plus que les Japonaises (56 à 27). On se dit que ça a dû jouer. L’excellente adresse de loin du Japon (15/39) comparée à celle de Team USA (4/20) n’a pas suffi.

On note quand même la bonne performance de Maki Takada, 24 points à 10/11 aux tirs face à la forêt de long bras américains, ça n’est pas rien. Les Japonaises n’ont pas tout perdu, Rui Machida a quand même réussi à atteindre la barre des 100 passes décisives aux Jeux olympiques avant Diana Taurasi (98) ce soir. A win is a win.

Il n’y avait eu que quinze points d’écart la dernière fois entre Japon et États-Unis. Cette fois ce sera +26 pour les Américaines dans leur 56e victoire consécutive aux Jeux olympiques. On y a cru un petit peu au début, mais on a très vite compris que les Américaines seront plus que jamais sans rivales, probablement jusqu’à la dernière seconde de la Finale de ces JO Paris 2024.