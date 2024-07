La finale en sabre chez les femmes opposait deux françaises, Sara Balzer et Manon Apithy-Brunet, et c’est cette dernière qui repartira avec le métal le plus précieux autour du cou.

Le basket a eu Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr aux deux premières places de la Draft NBA 2024, le sabre aura Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer sur les deux plus hautes marches du podium des Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Restait à savoir qui remporterait la cinquième médaille d’or tricolore de ces JO. Et c’est finalement MAB qui se détache, et devient la première française de l’histoire à être championne olympique dans cette discipline, en l’emportant sur le score de 15 à 12.

La gagnante n’était pourtant pas forcément celle que l’on attendait le plus, puisque la tête de série numéro 3 de ces Jeux l’a emporté contre la n°1, qui n’a pas su aligner les séries au bon moment, au contraire de son adversaire du soir, qui a enchaîné, jusqu’à la victoire finale.

MANON APITHY-BRUNET CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE SABRE, SARA BALZER MÉDAILLE D’ARGENT 🥇🥈🇫🇷

LA FRANCE AU SOMMET, LE GRAND PALAIS EN FUSION

LA FIERTÉ 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/RswwdFFKmJ

Une Marseillaise de plus a été jouée ici à Paris, plus précisément dans ce décor ahurissant du Grand Palais. Mais avant ça, les deux joueuses ont ensemble levé les mains en l’air vers le public, à travers un beau moment de communion, avant que Sara ne s’éclipse pour laisser Manon profiter avec son staff. Cette lucidité de chaque fleurettiste si peu de temps après le résultat force l’admiration.

Mais ce n’est pas fini pour ces deux championnes, qui vont désormais tenter, ensemble, d’aller chercher l’or en équipe, en compagnie de Cécilia Berder et Sarah Noutcha.

Les deux fleurettistes permettent à la délégation Française d’obtenir leurs quinzième et seizième médailles. Bravo Manon ! Bravo Sara ! Vous rendez tout le monde fiers !

MOMENT ABSOLUMENT FANTASTIQUE ❤️🇫🇷❤️🇫🇷pic.twitter.com/FYtZw0kFJB https://t.co/ZnxkmoDkRj

