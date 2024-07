Paris 2024 – Basketball : les résultats & classements de la journée (29 juillet)

Troisième journée de basket aujourd’hui à Lille, et une journée entièrement dédiée aux femmes. Quatre matchs, deux surprises, et deux favorites qui assurent. Et oui, on parle notamment de la France

Les résultats de la journée

Nigéria – Australie (F) : 75-62

– Australie (F) : 75-62 Allemagne – Belgique (F) : 83-69

– Belgique (F) : 83-69 France – Canada (F) : 75-54

– Canada (F) : 75-54 Team USA – Japon (F) : 102-76

Les classements à l’issue de la journée

Tournoi féminin

L’image hors basket de la journée

#Paris2024 | 🇫🇷 🤩🔥 MANON APITHY-BRUNET CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! 🥇

Elle domine cette finale de sabre 100% française face à Sara Balzer qui décroche donc la médaille d’argent. 🥈

Bravo à elles pour ce spectacle 👏

📺 Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/1YfvcVABOm

— francetvsport (@francetvsport) July 29, 2024

Le programme de demain