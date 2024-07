Pour leur entrée en compétition aux Jeux Olympiques, les Belges n’ont pas vécu un bon moment. Face à l’Allemagne, dont l’équipe féminine participe pour la première fois aux JO, elles n’ont jamais vraiment vu le jour. L’absence de Julie Allemand est certes fortement préjudiciable, mais globalement, rien n’a été bon dans la prestation du jour. À oublier.

Une statistique qui décrit bien la difficulté des Belges lors de ce match : le premier tir à 3-points primé par l’équipe est survenu… au début du dernier quart-temps, après un 0/11 derrière l’arc.

Les Allemandes ont joué sans aucun complexe. Avec Alexis Peterson (meneuse de Basket Landes) à la baguette, la formation d’outre-Rhin a déroulé sans bavure aucune. Pire : la défense intérieure des Belges est restée à la Braderie de Lille, c’est la foire à la saucisse et les grandes adverses se régalent sur nombre de ballons. Les remises en jeu sont mauvaises, les ballons perdus et aussitôt convertis en panier. Bref, un premier acte à oublier puisque la Belgique est menée 46-25 après vingt minutes.

20 minutes to turn it around vs. Germany 🇩🇪 #basketballbelgium #teambelgium pic.twitter.com/d8RRdfmM2P

On pourrait penser à Julie Vanloo, autre tête d’affiche des Cats, aurait pu essayer de compenser. Dans un tel complexe, compliqué cependant de surnager, malgré un sursaut collectif en début de seconde période. On note néanmoins la belle prestation Emma Meesseman. Souci, l’Allemagne est déjà bien loin au score et même si l’allure faiblit et que la Belgique remporte le 3e quart, il reste encore une petit vingtaine de points à combler.

Le gros coup dur pour les Allemandes : la blessure de Nyara Sabally, alors meilleure marqueuse de la troupe Un gros coup d’épaule de sa coéquipière dans la caboche, sortie obligatoire pour la joueuse complètement sonnée. Point noir de cette rencontre, finalement (et logiquement, étant donnée la structure du match) remportée par l’Allemagne 83-69.

Les Belges sont déjà dos au mur en vue d’une qualification pour la suite, et affronteront les États-Unis jeudi à 21h. Pour les Allemandes, début parfait avant de se frotter aux vices championnes olympiques en titre, les Japonaises, à 11h ce jeudi également.