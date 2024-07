Laissé sur le banc pendant l’intégralité du match opposant Team USA à la Serbie hier, Jayson Tatum devrait retrouver le parquet dès la prochaine rencontre des Avengers, mercredi face au Soudan du Sud.

“Je pensais que j’étais fou. J’avais l’impression d’être un idiot.”

Steve Kerr lui-même a eu du mal à accepter l’idée de ne pas faire jouer Jayson Tatum face à la Serbie. Laisser un joueur All-NBA (et champion NBA en titre sur le banc) pendant l’intégralité d’un match aussi attendu que face à la Serbie, forcément ça peut créer des nœuds au cerveau. Mais le coach de Team USA avait ses raisons et puis bon, faut dire que le retour exceptionnel de Kevin Durant dans la victoire américaine (110-84) a rebattu certaines cartes.

Ce DNP-CD (Did Not Play – Coach Decision) ne veut pas dire néanmoins que Jayson Tatum est complètement sorti de la rotation de Team USA. En effet, Kerr assure que la star des Celtics jouera face au Soudan du Sud lors du deuxième match des Avengers.

“Il va jouer. Je ne vais pas dire à la place de qui mais on aura besoin de lui, et une partie de mon boulot est de garder tout le monde impliqué et prêt, car je sais par expérience que des choses assez folles peuvent arriver.” – Steve Kerr

Face au Soudan du Sud, une équipe qui avait – contre toute attente – poussé Team USA dans ses ultimes retranchements en préparation, Jayson Tatum voudra forcément faire bonne impression pour montrer qu’il doit faire partie de la rotation. On se rappelle qu’il avait été performant aux JO de Tokyo il y a trois ans, mais a connu des hauts et des bas lors de la dernière prépa.

Jayson Tatum ‘will play’ for Team USA vs. South Sudan, which matters because didn’t play at all against Serbia. The next question: Who sits? ⁦@TheAthleticNBA⁩ https://t.co/9uCzWrkcEN

— Joe Vardon (@joevardon) July 29, 2024

Si l’on en croit les propos de Steve Kerr, la réalité d’un match n’est pas forcément celle du suivant. Le cas de Jayson Tatum est un bon exemple. Kerr a en effet précisé que son absence était liée avant tout à des questions de combinaisons mises en place spécifiquement pour gêner la Serbie.

Mais dans le même temps, l’entraîneur de Team USA sait aussi qu’il doit garder une vision globale quand il s’agit de gérer son groupe. Il y a six matchs à gagner, six adversaires à jouer, six challenges différents, et tout le monde devra contribuer d’une manière ou d’une autre pour décrocher l’or à la fin du parcours.

“Le plus dur dans ce job, c’est de laisser des gars de classe mondiale sur le banc, alors qu’ils font partie des meilleurs joueurs du monde, et d’un côté cela n’a pas du tout de sens. Mais d’un autre côté, je demande à ces gars de se focaliser sur la victoire à chaque match puis de passer au suivant. Je dois faire la même chose.” – Steve Kerr

Source texte : The Athletic