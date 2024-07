JO Paris 2024 : l’Équipe de France commence parfaitement le tournoi face au Canada (75-54)

C’est parti ! L’Équipe de France de basket féminine a lancé cet après-midi sa campagne olympique avec une victoire autoritaire contre le Canada. Le départ a été un peu poussif, puis les Bleues ont claqué un énorme 23-2 dans le deuxième quart-temps et se sont envolées vers la victoire. Prochain rendez-vous jeudi à 17h15, face au Nigeria.

On savait, avant que ce match ne débute, quelles étaient les lacunes des Bleues : démarrage parfois compliqué, soucis de communication défensive et difficulté dans la construction du jeu. Et effectivement, c’est exactement dans cet esprit que nos tricolores ont lancé leur rencontre, agressées par les Canadiennes qui jouent elle le coup à fond d’entrée. Shay Colley punit les filles de Jean-Aimé Toupane, et ce sont les rouges qui basculent en tête après 10 minutes.

Dès le deuxième quart, nos représentantes se remettent la tête à l’endroit. Gros run pour envoyer le Canada dans les cordes une première fois, et le temps mort pris par Victor Lapena pour tenter de colmater la fuite n’y change rien. Gabby Williams est impeccable de propreté : ça défend et gratte des balles, ça attaque fort et distribue sans erreur.

Marine Johannès a enfin réglé la mire et l’adversaire en paye le prix. En défense, les espaces sont fermés et on note le gros travail de Valériane Ayayi sur la gestion du jeu de transition des Canadiennes, celui de Romane Bernies et Leila Lacan sur la surpression sur la mène adverse. Janelle Salaün fait filoche à 3-points, les Bleues brillent en jeu rapide. Le Canada est K.O. debout à la pause, avec un 23-2 encaissé en 10 minutes ! Le public de Pierre Mauroy est complètement fou, c’est absolument somptueux à voir et surtout à écouter.

La deuxième mi-temps est du même acabit que la fin de la première. Les Bleues sont en maîtrise, les Bleues déroulent. Au rebond offensif, en défense. De manière globale, les Canadiennes ont été dominées dans chaque compartiment du jeu par une Équipe de France qui s’est montrée sérieuse et rend une belle copie en fin de partie (75-54).

La performance est à relativiser par le niveau inférieur de la formation adverse, le Nigeria, vainqueur impressionnant de l’Australie ce matin, sera potentiellement une équipe contre laquelle un départ tendre sera puni plus sévèrement. Rendez-vous jeudi à 17h15 pour le deuxième match, toujours à Lille.