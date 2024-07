Il s’en est fallu de peu. Joan-Benjamin Gaba s’est incliné en finale des Jeux olympiques de judo (-73 kilos) contre le numéro 1 mondial, l’Azéri Hidayat Heydarov. Le Français a tout de même décroché la médaille d’argent après un parcours exceptionnel.

Plus de cinq minutes de Golden Score, deux shidos de chaque côté, tout le monde y a cru. Joan-Benjamain Gaba, 35e mondial a failli faire tomber un autre géant, l’Azéri Hidiyat Heydarov. Plus tôt dans la journée il avait éliminé le Vice-Champion olympique en titre et les deux combattants qui ont décrochés les médailles de bronze de la discipline dont le numéro 2 mondial.

JOAN-BENJAMIN GABA MÉDAILLE D’ARGENT EN JUDO -73KG ! 🥈

Un combat juste MONUMENTAL en finale, MERCI pour les émotions EXCEPTIONNELLES 💙🤍❤️ pic.twitter.com/I2crUPqG10

Il n’était pas attendu, avec “seulement” une médaille de bronze aux Championnats d’Europe individuel à son palmarès. Ce lundi, il s’est fait un nom. Le Sévrien a déjoué tous les pronostics et remporte la cinquième médaille du judo français en trois jours ; il ne manque plus que l’or.

Le judo français après 3 jours de #Paris2024 ! 🥋

🥈 Luka Mkheidze, Joan-Benjamin Gaba

🥉 Shirine Boukli, Amandine Buchard, Sarah-Léonie Cysique

5 médailles sur 6 possibles !! 🤩😍#JeuxOlympiques pic.twitter.com/tMJoBcQRht

Joan-Benjamin Gaba aura encore une chance d’aller décrocher une médaille d’or avec toute l’équipe tricolore le week-end prochain. A tout juste 23 ans, le baptême olympique est en tout cas déjà brillement réussi !