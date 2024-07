Après avoir survolé chaque tour de ces Jeux Olympiques, il ne manquait plus que la Finale pour que Nicolas Gestin finisse couronné. Le natif de Quimper a fait le nécessaire et devient champion olympique !

Nicolas Gestin a été sensationnel du début à la fin, et sa Finale a été dans la lignée de tout le reste. Le céiste, âgé de 24 ans, qui avait déjà plus de 3 secondes d’avance en demi-finale, a été le plus rapide sur chacun des six tours de slalom. Avec un chrono de 91,36 secondes en finale, il a mis presque 6 secondes dans la vue de son dauphin pour s’emparer du plus beau des métaux. Le Britannique Adam Burgess, termine deuxième avec un chrono de 96,84 .

Pour vous donner une comparaison NBA, ça ressemble aux Celtics 2024, grandissimes favoris pendant toute la saison, qui avaient environ 200 victoires d’avance sur leur dauphin à la fin de la saison régulière, et qui ont fini par remporter le titre NBA dans la foulée. Mérité donc pour Gestin, qui a assumé son statut à domicile.

Il est le troisième champion olympique dans cette discipline après Tony Estanguet, nouveau président du comité d’organisation des JO, couronné en 2000, 2004 et 2012, qui a assisté à la finale, ainsi que Denis Gargaud Chanut, qui a remporté l’or en 2016.

Nicolas Gestin, qui est le dernier finaliste à s’être élancé, rapporte la quatrième médaille d’or à la délégation Française après celles remportées en rugby à 7 masculin, en VTT avec Pauline Ferrand-Prévot, et en 400m 4 nages avec Léon Marchand. Son sourire lors de la Marseillaise, qui a retenti à Vaires-sur-Marne, était tout simplement contagieux. Encore bravo Nicolas !

