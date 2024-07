Présente avec Team USA ce soir face au Japon, Diana Taurasi a officiellement pris part à un match lors de six éditions des Jeux olympiques, c’est un record chez les filles.

Comme Rudy Fernandez chez les hommes, Diana Taurasi est un monstre de longévité avec sa sélection. La star du Mercury reste une patronne avec Team USA, malgré ses 42 ans. Sélectionné avec l’armada de Team USA, Taurasi récupère un nouveau record FIBA puisqu’elle est la seule joueuse à avoir participé à 6 éditions des Jeux olympiques. Plus impressionnant encore, elle peut donc aller glaner sa sixième médaille d’or olympique en .. 6 participations. C’est tout simplement légendaire et ça serait aussi un record car elle partage le record actuel avec sa compatriote et ancienne coéquipière Sue Bird, désormais retraité.

HISTORY for Diana Taurasi 🐐 #Olympics pic.twitter.com/5V1ny6JmMn

— Yahoo Sports (@YahooSports) July 29, 2024

Diana Taurasi devient aussi la seconde joueuse la plus âgée de l’histoire des JO chez les filles, seulement devancée par Lauren Jackson, qui a établi le nouveau record ce matin avec l’Australie lors de la défaite face au Nigéria.

Source texte : Yahoo Sports