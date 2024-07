Avec son entrée en jeu face au Nigeria, Lauren Jackson a marqué l’histoire des Jeux Olympiques. L’Australienne de 43 ans est devenue la joueuse la plus âgée de l’histoire de la compétition, homme et femme confondus.

A 43 ans et 79 jours, Lauren Jackson n’a pas terminé d’écrire l’histoire du basketball. On pensait son histoire d’amour avec les Jeux terminée depuis plus de 12 ans, mais cette légende du jeu est un sacré phénomène.

Il y a 24 ans à Sydney, l’Australienne gambadait déjà sur les parquets olympiques. En 2000, 2004, 2008 et 2012, ce ne sont pas moins de quatre médailles qui ont été glanées à coups de double-doubles et de performances légendaires. Avant les Jeux de Rio en 2016, Lauren Jackson avait toutefois dit stop pour une retraite bien méritée, à cause notamment d’un corps ravagé par les blessures.

Mais au milieu de deux sorties de retraites, Jackson s’est sans doute dit que le basket lui manquait trop. C’était donc reparti pour les qualifications des JO il y a quelques mois, avant un dernier saut dans le grand bain.

Et à 43 ans, aujourd’hui, la légende est devenue la joueuse la plus âgée à avoir foulé un parquet olympique.

Le record appartenait à l’Espagnole Laia Palau (41 ans et 332 jours), établi à Tokyo en 2021. En 24h, ce sont même deux joueuses qui peuvent lui voler le record. Car en plus de Lauren Jackson, Diana Taurasi devrait participer à la rencontre entre Team USA et le Japon ce lundi soir. A 42 ans et 48 jours, l’une des GOAT de la WNBA affiche aussi une longévité exceptionnelle.

Il reste que Jackson, en plus de son record, peut se targuer d’être la meilleure marqueuse, rebondeuse et contreuse de l’histoire des Jeux en basket féminin (excusez du peu).

