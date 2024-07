Que les images ont été belles sur ces premiers jours de compétition aux JO Paris 2024 ! Le public a été au rendez-vous dès le début de la compétition et nous laisse présager d’immenses moments de liesse et de cohésion sur les épreuves qui restent encore à venir.

C’est l’effet Jeux olympiques.

Quand les olympiades ne sont pas perturbées par un vilain virus, on se retrouve chaque fois émerveillé par la bienveillance et l’enthousiasme du magnifique public multiculturel des Jeux olympiques. Les images de liesse et de fair-play se sont multipliées pour les deux premiers jours des Jeux. Avec l’équipe de TrashTalk répartie aux quatre coins de la France et de Paris pour couvrir les épreuves, on a pu être témoin de quelques scènes formidables qui montrent bien que l’esprit olympique est plus présent que jamais.

⚔️ L’entrée pleine d’élégance au Grand Palais d’Auriane 𝐌𝐚𝐥𝐥𝐨-𝐁𝐫𝐞𝐭𝐨𝐧 🇫🇷 et son adversaire Muhari pour la demi-finale de l’épée🤩

Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max pic.twitter.com/YLTUPrzmbM

— Eurosport France (@Eurosport_FR) July 27, 2024

Dans toutes les infrastructures, pour toutes les disciplines, il y a du bruit. La ferveur est inédite, on sent que les gens sont heureux d’être là. Pour l’escrime au Grand Palais, les gens sont chauds. A Pierre Mauroy, à Lille pour le basket, l’ambiance est électrique. Dans les stades de foot à travers le pays on enchaîne les chants et les ola. Et quand les Français rentrent en jeu, l’effet est décuplé. Comment ne pas penser au soutien incroyable dont bénéficie notre Français Léon Marchand sur chacune de ses courses, chacune de ses respirations ?

Léon Marchand en balade, et le public qui crie à chaque fois qu’il reprend sa respiration. La Défense Arena est bouillante dès les séries en ce dimanche matin ✨ @leon_marchand

PS : l’image peut induire en erreur, mais je vous jure qu’il n’est pas seul dans l’eau! pic.twitter.com/EF2hvrXmVA

— Flore Maréchal (@FloreMarechal) July 28, 2024

Et toutes ces disciplines sont connectées par la ferveur et l’esprit olympique. Hier, alors que Léon Marchand s’emparait de la médaille d’or et du record olympique en 400 mètres 4 nages, le stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne – qui s’apprêtait à lancer le match des Bleues face au Canada – est entré en éruption en apprenant la nouvelle. Tout le monde est concerné quand un Français performe, que ce soit en VTT ou en rugby à 7, tout le monde est heureux quand on gagne. C’est aussi ça, les Jeux olympiques.

Niveau fair-play, on a déjà eu droit à de très belles images aussi.

Prenez par exemple le premier match du Groupe C en basket, opposant Soudan du Sud et Porto Rico ce dimanche matin. Alors qu’une erreur fait retentir le mauvais hymne dans la salle au moment où le Soudan du Sud a la main sur le cœur et qu’on ne sait pas si l’hymne sud-soudanais va finalement retentir, le public lillois montre un soutien formidable au Soudan du Sud et applaudit sans interruption jusqu’à ce que le bon hymne retentisse enfin. Une réaction magnifique qui fait qu’on ne retiendra surtout de ce quasi incident diplomatique qu’un beau moment des JO.

Erreur technique et mauvais hymne pour le Soudan du Sud, mais que dire de cette réaction du public 😍

Le meilleur de #Paris2024, c’est à suivre sur Eurosport et Max pic.twitter.com/zoasuTHeBs

— Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

Et quand ce ne sont pas les membres du public, ce sont les joueurs.

Lors du match entre le Maroc et l’Ukraine pour la deuxième journée des phases de groupe en football, alors que ça commence à dégénérer en tribune à coups de pétards, fumigènes et autres projectiles, c’est la star de l’équipe marocaine Achraf Hakimi qui vient de lui-même pousser une petite gueulante sur sa tribune de fans histoire de calmer les ardeurs de tout le monde et de poursuivre le match dans de bonnes conditions. Fair-play jusqu’au bout on a dit, c’est les Jeux olympiques.

C’est les JO Paris 2024, c’est la fête, tout le monde est heureux d’être là, le respect et le fair-play sont respectés la plupart du temps, et en plus ça se passe à Paris. Comment ne pas être enjoués ? Allez, on profite au max de chaque moment pour les deux prochaines semaines et on fait du bruit pour nos Français et Françaises.

#Paris2024 | 🤩 Quel accueil du Club France pour Pauline @FERRANDPREVOT, nouvelle championne olympique ! pic.twitter.com/s0ANEZ4aLW

— francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024