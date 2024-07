Le main-event de la journée aux Jeux olympiques de Paris 2024 a lieu à Roland-Garros. Un stade qui appartient à un homme, Rafael Nadal, mais qui pourrait bien, aujourd’hui, laisser les clés du lieu à son éternel rival, Novak Djokovic. La rencontre entre les deux légendes commencera aux-alentours de 13h30.

Aujourd’hui on sort de la raquette pour y retourner, on tire sur la corde pour la tendre sur un cadre, un anti-vibrateur subtilement glissé en son centre, mais pas dans celui de nos émotions. Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouvent dès le deuxième tour des Jeux olympiques de Paris 2024. Rendez-vous sur le court Philippe Chatrier en début d’après-midi pour un moment de légende !

60e duel entre les deux hommes, record sur le circuit ATP. En comparaison, Rafael Nadal et Roger Federer ne se sont joués “qu’à” 40 reprises (les gros nuls mdr). D’habitude, ces confrontations n’ont jamais lieu avant les demi-finales tant ils dominent le tennis mondial depuis plus de 16 ans. Clin d’œil de l’histoire, leur premier match avait déjà eu lieu à Paris, c’était en 2006. La ville lumière comme témoin privilégiée d’une rivalité électrisante.

Le Serbe mène 30 à 29 au head-to-head et apparaît comme l’immense favori de ce deuxième tour. Il sort d’une finale à Wimbledon que personne n’avait vu venir après sa blessure à Roland-Garros contre Francisco Cerundolo ! À 37 ans, il est toujours classé à la deuxième place mondiale, reste un ténor du circuit et un des favoris à la médaille d’or. Métal olympique qu’il n’a encore jamais obtenu dans sa carrière.

Mais il ne pouvait pas cauchemarder pire deuxième tour. Rafael Nadal est le maître Porte d’Auteuil et compte 14 Roland-Garros dans son immense palmarès. Après avoir porté la torche olympique il y a quelques jours, il voudra éteindre la flamme de son éternel rival. Alors bien-sûr, depuis deux ans, le Majorquin est grandement freiné par son corps, il n’arrive pas dans la forme de sa vie, malgré une finale à Bastad en Suède il y a dix jours, mais il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion, et encore moins le sien. Le public sera acquis à sa pause, il maîtrise la terre-battue comme personne et Novak Djokovic a déjà, par le passé, prouvé pouvoir faire preuve d’une relative fébrilité lorsqu’il représentait son pays.

Paris, 2006: 20-year-old Nadal faces 19-year-old Djokovic for the very first time

Paris, 2024: Back in the same city, 38-year-old Nadal faces 37-year-old Djokovic for a 60th time

Timeless. pic.twitter.com/WCoFhW8ubd

— Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2024

C’est peut-être la dernière fois que l’on a la chance de voir deux des trois meilleurs joueurs de l’histoire sur le même court et l’événement a lieu sous nos yeux, sur l’ocre parisien. Une balle prête à gicler au milieu d’une lutte acharnée ; un moment destiné à rester !