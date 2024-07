Certains des sportifs français qui vont nous faire rêver à Paris sont des grands passionnés de basket et on s’est dit que ce serait trop bête de ne pas leur donner la parole. Grâce à 10 questions autour du monde de la balle orange, apprenez à connaître les goûts de ces athlètes avant de les voir briller sur la plus grande scène du sport mondial cet été. Aujourd’hui, l’escrimeur Maxime Pauty.

Tous les athlètes qui participent à cette série d’articles ont accepté de répondre à nos questions quelques semaines/jours avant l’événement sportif le plus important de leurs vies. Merci de leur renvoyer leur extrême bienveillance et de les supporter corps et âme cet été !

Maxime Pauty est un escrimeur français originaire des Hauts-de-Seine. Au fil des années et des compétitions, ce spécialiste du fleuret s’est construit un palmarès vertigineux. Médaillé d’or par équipe aux Jeux olympiques 2021 et aux championnats d’Europe 2019 et 2024, il s’est aussi illustré en remportant une étape de coupe du monde à Saint-Pétersbourg en 2018 et en prenant la médaille d’argent à Tokyo en 2023. Voici son questionnaire basket !

Depuis quand suivez-vous le basket-ball ?

J’ai commencé à suivre en 2008, notamment avec les Finals Celtics – Lakers remportée par Boston. Et c’est aussi dans ces environs que j’ai eu mon premier jeu vidéo de basket entre les mains. C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à me questionner sur les équipes, les joueurs, les règles et donc à m’intéresser à la NBA.

Quelle est votre équipe préférée ?

Ce sont les Boston Celtics. D’abord parce qu’en 2008 c’est cette équipe qui m’a fait aimer le basket, je trouvais qu’elle était très charismatique. Et j’aimais bien les New England Patriots (équipe NFL évoluant à Foxborough dans la banlieue de Boston) à cette époque là donc en combinant forcément… Aussi, j’aime beaucoup cette ville qui est pleine d’histoire, qui est l’une des villes fondatrices des Etats-Unis. J’ai eu la chance de pouvoir y aller en 2022 pendant les Finals et c’est une ville qui a l’amour du sport, une ville d’érudits, j’adore Boston.

Quel est le premier joueur qui vous ait fait vibrer ?

C’est Paul Pierce parce que c’était le franchise player de l’équipe que je suivais à l’époque. Maintenant j’adorais aussi l’énergie de Kevin Garnett et le joueur auquel je parvenais le plus à m’identifier c’était Rajon Rondo, un super meneur. Donc oui, Paul Pierce, mais c’était surtout un combiné des joueurs autour honnêtement.

Et dans la NBA actuelle, c’est lequel votre préféré ?

Même si son attitude est déplorable parfois, même si sa défense peut être catastrophique, le joueur qui me fait lever de mon siège aujourd’hui c’est Luka Doncic. J’adore la manière dont il attaque et mine de rien, il a une passion pour le jeu qui est communicative.

Est-ce que vous avez une unpopular opinion que vous défendez corps et âme ?

Il y a des rumeurs qui annoncent de nouvelles franchises en NBA, mais moi je trouve qu’il y a déjà un peu trop de matchs. Même en Playoffs, ça peut se raccourcir. Je trouve qu’on perd un petit peu l’excitation du match couperet. Il y a toujours ce truc de “on peut en laisser un à l’extérieur”. On perd la valeur de l’événement, de la rencontre et à force de vouloir faire trop d’argent avec trop de retransmissions, on perd l’importance unique d’un moment sportif.

Si vous aviez pu être spectateur d’un seul match dans l’histoire, lequel auriez-vous choisi ?

Ça va paraître paradoxal pour un supporter de Boston, mais honnêtement, le dernier match en carrière de Kobe Bryant aurait été exceptionnel à vivre. C’était un moment magnifique et hors du temps.

Si vous aviez été un joueur, quel aurait été votre style de jeu ?

Je pense que j’aurais été meneur passeur, un peu à l’ancienne. Le poste 1 qui ne met pas forcément beaucoup de points, qui n’est pas hyper dominant, mais par contre par qui toutes les balles passent. J’aurais adoré être le genre de joueurs qui dépasse les 10 passes décisives par match.

Que pensez-vous de Victor Wembanyama ?

Je pense que beaucoup de gens jugent Victor Wembanyama sur son physique alors qu’il faut le juger sur son cerveau, ça a l’air d’être quelqu’un de brillant. Je pense qu’il aura une très belle carrière parce qu’au-delà des qualités techniques et physiques qu’il a, il a tout ce qu’il faut mentalement pour réussir. En sport de haut niveau, on peut avoir toutes les qualités du monde, le plus important restera toujours le mental et ce qu’il y a dans la tête. Je lui souhaite tout le meilleur et je serai le premier à suivre son aventure.

Si vous deviez construire un cinq majeur complémentaire pour aller chercher le 82-0 lors de la saison régulière 2024-25, quelle serait votre équipe ?

Stephen Curry – Jaylen Brown – LeBron James – Giannis Antetokounmpo – Nikola Jokic

Stephen Curry parce qu’il fait avancer les défenses et de l’autre parquet il est correct, ce qui est vraiment très important pour moi. Jaylen Brown en arrière parce que j’ai besoin d’un gros défenseur justement, il est adroit à 3-points et en plus de ça il peut percuter. Je pense que c’est probablement l’arrière le plus complet de la Ligue. LeBron James en poste 3 ! Ce qu’il fait pour son âge reste exceptionnel et je pense que son Q.I basket est au dessus du lot. S’il est bien entouré, pour moi il n’y a aucune discussion, il doit être dans le cinq majeur. Giannis Antetokounmpo en ailier-fort parce que c’est le joueur le plus dominant de la Ligue physiquement. C’est le plus fort des postes 4, la position la plus hybride de la Ligue. Et enfin poste 5, j’hésitais, mais Nikola Jokic est trop fort, c’est un point d’ancrage d’exception. Ce n’est pas le meilleur défenseur, mais en attaque c’est tellement fort et j’ai du monde autour pour couvrir ses arrières.

Deux questions en une ! Quels points commun y a t’il entre votre discipline et le basket-ball et y a t’il du trashtalk dans votre sport ?

Entre le basket-ball et l’escrime, le plus grand point commun est la capacité à tout de suite passer au prochain point. Au basket, les joueurs encaissent des points, ratent des shoots, ça s’enchaîne et il faut toujours penser à l’action suivante. En escrime c’est pareil. On ne gagnera pas 15-0, on va prendre des touches. Mais qu’on la prenne ou qu’on le mette, il faut être capable d’enchaîner et de passer directement au prochain point. En escrime, il n’y a pas trop de trashtalk, honnêtement, on est plutôt un sport de gentleman avec beaucoup de respect entre les athlètes.

Merci à Maxime Pauty pour sa participation !