Lauren Jackson, légende absolue du basket féminin et australien, est de retour sur les parquets à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, les cinquièmes de sa carrière. A 43 ans et après trois retraites internationales, l’Australienne compte bien continuer de marquer l’histoire.

Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, l’Australie obtient une très belle médaille d’argent à domicile. Une jeune intérieure de 19 ans, meilleure marqueuse du tournoi avec plus de 23 points de moyenne, se présente au monde entier en éclaboussant le tournoi de son talent. C’est Lauren Jackson, lancée sur les bases d’une des plus belles carrières de l’histoire de son sport.

Draftée en WNBA en 2001, Jackson décroche 3 trophées de MVP et 2 titres en 12 saisons avec le Seattle Storm, en plus d’une immense carrière en WNBL (championnat australien) avec 7 titres et 4 MVP, cimentant sa place dans le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (induite en 2021). Si on ajoute 4 médailles olympiques – 2000, 2004, 2008, 2012 (3 argent et 1 bronze) – en autant de participations, difficile de demander mieux. En 2016, Lauren Jackson prend une retraite bien méritée à cause de problèmes de genoux et de blessures à répétition, et ne participe pas aux Jeux de Rio.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, elle était déjà sublime.

Mais en 2022, après six longues années sans jouer, la légende défraye la chronique en annonçant revenir sur les parquets. A 41 ans, Lauren Jackson veut disputer la Coupe du monde pour s’offrir une Last Dance à domicile. Après une petite préparation dans le petit club semi-pro des Albury Wodonga Bandits, l’intérieure débarque le couteau entre les dents et met tout le monde d’accord. Malgré son âge et ses problèmes physiques, elle envoie 30 points, 7 rebonds et 2 interceptions à 11/16 au tir lors du match pour la troisième place. Les Opals décrochent la médaille de bronze devant leur public, impossible d’imaginer une plus belle fin.

Lauren Jackson annonce de nouveau sa retraite sous les larmes et les applaudissements des fans. L’histoire aurait encore pu s’arrêter là, elle est toujours aussi sublime.

Australia loves you Lauren! 💚💛

Lauren Jackson checks out of the game for the last time to raucous applause and a few tears 😢#FIBAWWC | @aus_opals pic.twitter.com/H0kzXeSyep

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) October 1, 2022

Mais parce qu’elle aime définitivement trop le basketball pour le laisser derrière elle, Lauren Jackson signe un deuxième retour au mois de février 2024. Sélectionnée dans le groupe australien pour les qualifications aux JO de Paris, elle joue le facteur X en sortie de banc. Malgré des tendons d’Achille en souffrance et des récentes blessures au pied, Jackson est toujours utile : 9 points, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre pour sécuriser la victoire et le ticket pour Paris.

Mais cette fois, “c’est terminé pour moi” annonce la légende de 42 ans lors de son interview d’après-match. Si elle a voulu aider son pays à se qualifier, les Jeux ne sont pas pour elle. Et vous commencez à le voir venir : Lauren Jackson sera bien présente à Paris, troisième sortie de retraite.

24 ans après ses premiers Jeux (2000), 12 ans après sa dernière apparition sur un parquet olympique (2012), l’Australienne va devenir la joueuse de basket la plus âgée de l’histoire des JO. Avec une cinquième médaille olympique en ligne de mire, la légende de 43 ans va tenter d’apporter ce qu’elle a encore de jus aux Opals. Mais est-elle toujours en forme ? Il y a quelques semaines à peine, elle a… battu le record au scoring des Albury Wodonga Bandits dans la ligue semi-pro de NBL1. 50 pions à 43 ans, quoi de plus normal.

LAUREN JACKSON DOES IT AGAIN! 🐐

5️⃣0️⃣ points and 1️⃣5️⃣ rebounds in Albury-Wodonga’s win over Sutherland 🔥

Watch the NBL1 East Game of the Week Live & Free on Kayo Freebies 📺 pic.twitter.com/h7LiVmzpVp

— NBL1 (@NBL1) June 23, 2024

N’hésitez pas à aller voir ICI pour le papier rappelant les records individuels au basket 5×5. Spoiler : elle est déjà meilleure marqueuse, rebondeuse et contreuse de l’histoire des Jeux en basket féminin.

Lauren Jackson sur les parquets du haut de ses 43 ans, c’est dès la semaine prochaine. Cinquième campagne olympique, 12 ans après la dernière, ça ne peut que forcer le respect.

Source texte : Olympics.com, FIBA, Basketball Reference