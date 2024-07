Ulrich Chomche, l’agriculteur Camerounais en route vers la NBA

Sélectionné par les Raptors avec l’avant-dernier pick de la Draft 2024, Ulrich Chomche a tout ce qu’il faut pour être la belle histoire de l’année en NBA. Venu d’un petit village du Cameroun, Chomche a appris la plupart de ce qu’il savait du basket à la NBA Academy, alors qu’il n’était encore qu’un employé agricole.

Ce n’est jamais simple de se faire drafter, et ça ne le sera jamais. Mais disons qu’il existe certains facteurs qui facilitent votre accession à la grande ligue. Si vous êtes nés en Amérique du Nord, c’est un très bon début. Si vos parents sont aisés, que vous n’avez pas besoin de travailler dès que vous êtes en âge de le faire, que vous pouvez vous déplacer à vos entraînements et autres matchs sans difficulté, que vous avez un panier dans le jardin, toujours du bon matériel, un gymnase et une salle de musculation auxquels on vous laisse l’accès quand vous voulez aller travailler, cela aide aussi. Eh bien Ulrich Chomche, lui, n’a rien eu de tout ça.

Né dans le village de Bafang à l’Ouest du Cameroun, où l’agriculture représente la principale activité économique, Ulrich Chomche n’était pas du tout prédestiné à jouer au basket. Ulrich était fermier. Il cultivait haricots, patates douces, bananes, café et fèves de cacao. Bon, on imagine que son gabarit de quasiment 2m13 lui a donné quelques idées, mais encore restait il à apprendre comment on… jouait au basket. D’autant qu’Ulrich ne parle pas anglais. Tout ça, il l’a appris à la NBA Academy, ce programme qui permet aux prospects africains de se développer dans de bonnes conditions. Après huit matchs de Basketball Africa League entre l’équipe Forces Armées et Police et le Rwanda Energy Group, il participe à deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023 avec l’équipe nationale du Cameroun puis au Hoop Summit avec la Team World.

Voilà comment on se fait remarquer, qu’on se retrouve à être drafté en NBA, et qu’on tourne à tout de même 8,3 points de moyenne en Summer League.

Ulrich Chomche a commencé le jeu en mode hardcore mais est quand même arrivé jusqu’au bout. On espère qu’il restera quelques bouts de minutes pour lui avec les Raptors cette saison en NBA. Des pivots sélectionnés dans l’anonymat total au second tour de la Draft et qui ont fini par bien bien percer, il y en a eu. Nous on a envie d’y croire.